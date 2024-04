Już w maju Thirty Second to Mars zagrają w Polsce. 9.05 w Tauron Arenie będzie można zobaczyć widowiskowe show z trasy "Seasons 2024 Global Tour". Gdzie kupić bilety? Ile kosztuje koncert? Poznajcie szczegóły.

Wspaniałe wieści dla fanów rockowego brzmienia. Już niedługo Thirty Second to Mars zagra w Polsce. Koncert z trasy "Seasons 2024 Global Tour" zaplanowany jest na 9 maja 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie.

Jared Leto, frontman zespołu, dokonał historycznego wyczynu, wspinając się po raz pierwszy w historii na Empire State Building. Od dziecka zafascynowany tym niesamowitym zabytkiem, powiedział: