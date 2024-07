Karambola to owoc w kształcie gwiazdy. Ma słodko-kwaśny smak i może być poddawana obróbce termicznej. Zwiększa objętość treści pokarmowej i jest źródłem błonnika pokarmowego. Unikać jej powinny osoby cierpiące na niewydolność nerek i wątroby.

Karambola – dobre źródło witamin i kwasów organicznych

Karambola, nazywana też oskomianem pospolitym lub gwiaździstym owocem, zawiera dużo witamin C, B i A. Jest źródłem beta-karotenu, wapnia, fosforu, żelaza i magnezu. Obniża poziom stężenia glukozy we krwi i poziom „złego cholesterolu” (LDL). Wspomaga leczenie cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Dostarcza do organizmu przeciwutleniaczy i kwasów organicznych. Ma korzystny wpływ na układ nerwowy i pokarmowy. Zapobiega zaparciom. Zwiększa uczcie sytości i stymuluje perystaltyczne ruchy jelit. Jest niskokaloryczna (100 g owocu dostarcza 31 kcal). Jest bogata w antyoksydanty, szczególnie flawonoidy. W jej miąższu znajduje się także kwercetyna, która ma właściwości antyoksydacyjne, antybakteryjne i przeciwzapalne.

Wskazówki dotyczące zakupu karamboli

Świeży owoc nie ma przebarwień i pokryty jest cienką, lśniącą skórką. Miąższ dojrzałej karamboli jest przejrzysty o brązowych brzegach. Karambola w sklepach dostępna jest od wiosny do jesieni. Owoc jest żółty a po przekrojeniu przypomina pięcioramienną gwiazdę. Karambola w smaku jest słodko-kwaśna.

W całości lub w plasterkach, czyli jak jeść gwiaździsty owoc

Owoc karamboli można jeść w całości ze skórką, po wcześniejszym dokładnym opłukaniu, albo w plasterkach o dowolnej grubości. Alternatywą jest także pokrojenie jej w plastry, obranie skórki cienkim ostrym nożem i usunięcie pestek.

Zastosowanie karamboli w kuchni

Owoc w kształcie gwiazdy można jeść na surowo, jako dodatek do sałatek lub deserów, bądź przetworzoną w postaci soków, sosów i dżemów. Karambola nadaje się także do produkcji wina, do suszenia, marynowania i kandyzowania. Ze względu na ciekawy kształt, owoce często są wykorzystywane do dekoracji koktajli i drinków. Karambola po obróbce termicznej, np. grillowaniu lub podsmażeniu na maśle, dobrze komponuje się także z chudym mięsem i rybami. Dojrzałe owoce karamboli należy przechowywać w lodówce do trzech dni.

Kwas szczawiowy w karamboli

Owoc w kształcie gwiazdy zawiera kwas szczawiowy. W kilogramie owocu znajduje się ok. 50-96 mg kwasu szczawiowego, który zaburza metabolizm i wchłanianie pierwiastków. Kwasu tego unikać powinny osoby cierpiące na niewydolność nerek i wątroby. Karambola, podobnie jak grejpfrut, może potęgować działanie lub toksyczność niektórych leków.