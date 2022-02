Spot wiosennej ramówki TVN 2022: Największe gwiazdy stacji śpiewają "Zakazany owoc"

" Kuchenne Rewolucje " goszczą na antenie już dziesięć lat! Najpopularniejszy program kulinarny, doczekał się aż 21 sezonów! Ten najnowszy będziemy mieli okazję oglądać już we wiosennej ramówce TVN. Produkcja wprowadziła jednak znaczącą zmianę w formacie uwielbianym przez fanów Magdy Gessler. W sieci pojawił się również specjalny hasztag. Do czego będzie potrzebny? Okazuje się, że teraz widzowie będą mieli znaczący wpływ na losy programu! Zobacz także: Gwiazda TVN kupiła faworki u Magdy Gessler i przeżyła szok. Teraz Lara jej odpowiada! Zmiany w programie "Kuchenne Rewolucje" Widzowie "Kuchennych Rewolucji" od teraz będą mogli biernie brać udział w tworzeniu programu i zdecydują, które lokale powinna odwiedzić Magda Gessler. Produkcja przedstawiła specjalny hasztag #restaruracjaDlaMagdy pod którym można zgłaszać swoje propozycje. 🍛 Gessler nie zwalnia tempa! Od teraz każdy z widzów będzie mógł wskazać lokal, gdzie powstaną kolejne "Kuchenne Rewolucje"‼️ Jeśli w Twojej okolicy znajduje się restauracja, która nie spełnia oczekiwań, nie odpowiada Ci jej wystrój, obsługa i – co najważniejsze – jedzenie, opisz to. Dzięki tej zmianie "Kuchenne Rewolucje" będą mogły dotrzeć do jeszcze większej liczby miejsc. Do tej pory to właściciele restauracji zgłaszali się do programu. Produkcja wyjaśniła również w jaki sposób zgłosić do "Kuchennych Rewolucji" miejsce, w którym widzimy potencjał: Wystarczy, że na Facebooku, Twiterze czy Instagramie umieścisz publiczny post (z nazwą danej restauracji, dodając wideo, zdjęcie, link) wraz z hashtagiem #restauracjaDlaMagdy. Produkcja odezwie się do wybranych przez fanów miejsc....