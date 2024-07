Jedzenie papai sprzyja utrzymaniu organizmu w dobrej formie, ułatwia rekonwalescencję po przebytych chorobach. Melonowiec właściwy zawiera enzym, który ułatwia trawienie. Aby zjeść papaję, należy obrać skórkę i wydrążyć nasiona.

Papaja, czyli melonowiec właściwy, zwany także „owocem aniołów”, to owoc tropikalny pochodzący z Ameryki. Papaja kształtem przypomina gruszkę, ma pomarańczowy, przechodzący w czerwony kolor. Warto zjadać nie tylko miąższ, ale także nasiona. W 100 gramach owocu jest 41 kalorii i 1,9 gramów błonnika pokarmowego.

Papaja – składniki odżywcze i właściwości zdrowotne

Melonowiec właściwy obfituje w witaminy: A, C, E i K, a także kwas foliowy, magnez i potas. Owoc zawiera papainę – enzym, który pomaga zwalczyć problemy trawienne. Inne ważne substancje to: arginina – pozytywnie wpływająca na płodność, carpaina – wspierająca pracę serca, fibryny – usprawniające krzepliwość krwi. Systematyczne jedzenie melonowca poprawia odporność organizmu, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych. Jedzenie papai zaleca się osobom, które przez długi czas zażywają leki, ponieważ owoc ten odnawia florę bakteryjną jelit i usuwa toksyny. Melonowiec przyspiesza proces gojenia się ran. Papaja normuje ciśnienie i poziom glukozy we krwi.

Papaja – jak jeść

Dojrzały owoc melonowca właściwego jest miękki w dotyku, na skórce ma brązowe plamy. Jeśli owoc jest niedojrzały należy go pozostawić na kilka dni poza lodówką. Papaję można jeść na surowo, w formie sałatki owocowej. Z melonowca robi się przetwory, soki i herbatę. Mięso, do którego doda się papaję, będzie bardziej soczyste. Melonowiec właściwy dobrze komponuje się z rybami, owocami morza i warzywami. Ostre w smaku nasiona można wykorzystać jako zamiennik pieprzu. Umyty owoc należy obrać ze skórki, za pomocą łyżki wydrążyć nasiona, a miąższ pokroić w kostkę.

