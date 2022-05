Małgorzata Socha w genialnym stroju kąpielowym na egzotycznych wakacjach. Fani: "Przepiękna"

Małgorzata Socha kilka dni temu postanowiła wybrać się z rodziną na wakacje i od tego czasu raczy swoich obserwatorów relacjami ze słonecznej Teneryfy. Aktorka, która doskonale chroni prywatności swoich bliskich raz na jakiś czas uchyla fanom rąbka tajemnicy, i nawet dzieli się z fanami fotografiami swoich dzieci. Choć w jej mediach społecznościowych do tej pory mieliśmy przeważnie okazję, by przyjrzeć się jej dwóm córeczkom - Zosi i Basi, teraz gwiazda pokazała zdjęcie, na którym widać również jej syna. Stanisław to już duży chłopak. Małgorzata Socha pokazała syna1 Tymi zdjęciami Małgorzata Socha dosłownie oczarowała internautów. Dumna mama trójki dzieci - 7-letniej Zosi, 4-letniej Basi i 2-letniego Stanisława właśnie podzieliła się z fanami wakacyjnymi kadrami, na których widać jej wesołe maluchy, a przede wszystkim synka, który jeszcze niedawno był znacznie mniejszy. Chłopczyk bardzo wyrósł i wszystko wskazuje na to, że niebawem może przerosnąć swoją starszą siostrzyczkę Basię! Jak wygląda? Jedną rzecz, tak jak dziewczynki, całkowicie odziedziczył po mamie. Stanisław który przyszedł na świat w 2018 roku może pochwalić się bujną czupryną gęstych blond włosów. W tym przypadku nie mamy żadnych wątpliwości, że otrzymał je w spadku po Małgorzacie Sosze! Kiedy aktorka podzieliła się rodzinnymi kadrami, fani nie mogli wyjść z zachwytu: - I więcej takich zdjęć i Świata i słońca ❤️ Pozdrawiamy 😍 - Dzieci wspaniałe. - Już widzę takie dwie małe Małgosie ksero. Słodziaki. Co więcej, internauci ocenili Małgorzatę Sochę jako mamę na medal! Zdjęcie z kuchni, które przestawia jak aktorka na wakacjach serwuje śniadanie swoim dzieciom rozczuliło fanów, którzy zachwycali się jej naturalnością. Naszą uwagę...