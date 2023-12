Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz poznali się w drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". W sierpniu tego roku, po kilku latach znajomości, postanowili wziąć ślub, a teraz wyjechali w długo wyczekiwaną podróż poślubną. Para wybrała się do Omanu i na bieżąco relacjonuje swoją podróż na Facebooku. Zakochani prowadzą profil o nazwie "Emeryci NIEemeryci" - to zdecydowanie do nich pasuje, bo podczas wakacji, bawią się jak zakochani nastolatkowie. Uwielbiamy ich za tę radość życia, którą dzielą się z innymi! Zobaczcie sami.

Reklama

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wyjechali w podróż poślubną

Iwona i Gerard to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par, które zrodziły się dzięki programowi "Sanatorium miłości". Ta dwójka stale udowadnia, że wiek nie jest żadnym ograniczeniem i zawsze można spełniać swoje marzenia. W sierpniu razem z Iwoną i Gerardem z "Sanatorium miłości" cieszyliśmy się z ich ślubu, a teraz z kolei zakochani pochwalili się wyjazdem w podróż poślubną.

Facebook/Emeryci NIEemeryci

Zobacz także: "Sanatorium miłości": Iwona zdradziła nam, jak Gerard się jej oświadczył. "To było zaskoczenie"

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" nie ukrywają, że są zachwyceni swoimi długo wyczekiwanymi wakacjami. Zakochani nie tylko wypoczywają na plaży i podziwiają zachody słońca, ale także dużo zwiedzają. Małżonkowie widzieli m.in. góry Jabal Samhan, Meczet Kabusa czy miasto Taqah.

Słońce otula nas swoim ciepłem,wiatr muska ciało i targa włosy, a my chłoniemy każdą taką chwilę radując się jak dzieci. Przesyłamy ciepełko, nasze radości i dobrą energię - napisali w sieci Iwona i Gerard na temat swojej podróży poślubnej

Facebook/Emeryci NIEemeryci

Zobacz także: Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" o innych uczestnikach programu. "Stworzyły się nowe pary poza programem"

Fani są pod wrażeniem relacji z wakacji Iwony i Gerarda! W sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów w kierunku zakochanej pary.

Sama radość. Jak para zakochanych nastolatków. Tak trzymać!! Pozdrawiam

Wspaniale. Cieszcie się życie trzeba przeżyć, a nie tylko żyć

Super! Tak trzymać! Pięknie wyglądacie! Wypoczywajcie! Wszystkiego dobrego! Tego wam nikt nie zabierze! Pozdrawiam!

Pięknie bądźcie szczęśliwi - piszą zachwyceni fani

Reklama

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów! Wspaniale patrzy się na szczęście Iwony i Gerarda!

Facebook/Emeryci NIEemeryci