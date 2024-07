Marcin Hakiel po intensywnych ostatnich tygodniach związanych z komunią córki i zakończeniem roku szkolnego swoich dzieci, w końcu mógł wybrać się na zasłużone wakacje. Tancerz ostatni długi weekend spędził ze swoją partnerką w Sopocie, a teraz pokazał kadr z egzotycznych wakacji, ale nie ma na nim Dominiki. Są za to dwie inne ważne w jego życiu osoby. O kogo chodzi?

Reklama

Marcin Hakiel wybrał się na egzotyczne wakacje

Katarzyna Cichopek ostatnio podzieliła się nowiną i pochwaliła uroczą kotką o imieniu Inka, która właśnie dołączyła do jej rodziny, a tymczasem Marcin Hakiel, który najwyraźniej teraz sprawuje opiekę nad ich dziećmi opublikował wyjątkowy kadr z wakacji. Tancerz po trudnym roku, który był dla niego prawdziwą rewolucją w końcu znalazł miłość i nie ukrywa, że jest szczęśliwy u boku nowej partnerki. Wygląda na to, że również dzieci pary z poprzednich związków doskonale się dogadują. Na wakacyjnym zdjęciu widać Helenkę z jej towarzyszką. Czyżby to była córka Dominiki?

Witajcie wakacje - dodał Marcin Hakiel w opisie do zdjęcia.

Instagram / marcinhakiel

Zobacz także: Marcin Hakiel wybrał się z partnerką nad morze. Uwagę zwracają plażowe stylizacje pary. ZDJĘCIA

Wiele wskazuje na to, że Marcin Hakiel tegoroczne wakacje postanowił spędzić nie tylko ze swoimi dziećmi, ale i z partnerką. Tancerz układa sobie życie na nowo i powoli tworzy szczęśliwą patchworkową rodzinę.

Zobacz także: Marcin Hakiel wywija z partnerką przy latynoskich rytmach. Fani "Jaka piękna para"

Zobacz także

Już na wcześniejszych zdjęciach paparazzi widać, że Helenka świetnie dogaduje się z nową partnerką jej taty. Po przejażdżce rowerowej w drodze do domu przybijały sobie piątki. Zobaczcie więcej ich wspólnych zdjęć!

Instagram / marcinhakiel