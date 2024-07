Aby kapturek dopochwowy był skuteczny, musi mieć odpowiedni rozmiar i trzeba go założyć dokładnie na szyjkę macicy. Chroni przed niektórymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jego skuteczność jest nieco mniejsza niż skuteczność prezerwatywy czy tabletek antykoncepcyjnych bądź wkładki domacicznej.

Plusy kapturka dopochwowego

Kapturek dopochwowy zakłada się bezpośrednio na szyjkę macicy, używając podczas aplikacji środka plemnikobójczego. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Podczas współżycia jest niewyczuwalny. Zaletą kapturka antykoncepcyjnego jest też to, że można dobrać jego rozmiar, dzięki czemu mogą używać go kobiety, które nigdy nie rodziły, rodziły siłami natury bądź przez cesarskie cięcie. Kapturek dopochwowy jest wykonany z silikonu, który nie uczula i jest bezpieczny nawet przy wielokrotnym stosowaniu. Kapturek po stosunku wystarczy usunąć i umyć, po czym można użyć go kolejny raz. Używając kapturka, zmniejsza się szansę zachorowania na zapalenie narządów miednicy mniejszej oraz choroby jajników i jajowodów. Korzyścią płynącą ze stosowania kapturków antykoncepcyjnych jest też zabezpieczenie przed niektórymi chorobami, m.in. rzeżączką, bakterią Chlamydia trachomatis i rzęsistkiem pochwowym. Wskaźnik Pearla dla kapturów dopochwowych wynosi od 12 do 17 ciąż na 100 przypadków (dla porównania wskaźnik dla prezerwatywy męskiej to 2-15).

Minusy kapturka dopochwowego

Kapturki antykoncepcyjne nie są pozbawione wad, spośród których największą jest ich dostępność. Trudno dostać je w aptece, są oferowane w niektórych aptekach internetowych. Ze względu na niewielką popularność, problemem może być również znalezienie lekarza, który dobierze odpowiedni rozmiar kapturka i pokaże, w jaki sposób go aplikować. Minusem stosowania kapturka dopochwowego jest to, że jego aplikacja wymaga wprawy i zajmuje nieco więcej czasu niż np. założenie prezerwatywy. Ponadto kapturek źle założony może wypaść lub nie przylegać odpowiednio do szyjki macicy, co zmniejsza jego skuteczność w ochronie przed ciążą. W niektórych przypadkach kapturek może być odczuwalny przez partnerów podczas zbliżenia i powodować dyskomfort. Wadą tej metody antykoncepcji jest też to, że konieczne jest użycie środka plemnikobójczego, który może podrażniać oboje kochanków. Zbyt wczesne usunięcie kapturka znacznie obniża jego skuteczność. Wadą jest też wysoka cena kapturków antykoncepcyjnych – wynosi ona około 300 zł.

Jak skutecznie używać kapturka dopochwowego?

Żeby kapturek dopochwowy był skuteczny, trzeba założyć go tuż przed stosunkiem i usunąć nie wcześniej niż 6 do 8 godzin i nie później niż 24 godziny po wytrysku. Kapturek jest wielokrotnego użytku, ale wymaga dokładnego mycia i odkażania we wrzątku.

Jak prawidłowo zakładać kapturek dopochwowy?

Po pierwsze umyj ręce. W miejscu, gdzie kapturek będzie stykał się z pochwą, zaaplikuj środek plemnikobójczy. Kapturek antykoncepcyjny ściśnij dwoma palcami i wsuń go do pochwy. Przyklej go do szyjki macicy tak, by ją zabezpieczał, dociśnij.

Jeśli chcesz usunąć kapturek, pomiędzy niego i szyjkę włóż palec, by łatwiej było go odkleić. Umyj go i zdezynfekuj.