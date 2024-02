Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski żyją w luksusowych warunkach, w wartej blisko dziewięć milionów złotych willi na obrzeżach Warszawy. Celebrytka i przedsiębiorca są razem od 2020 roku i wszystko wskazuje na to, że niedługo staną na ślubnym kobiercu. W kwietniu ubiegłego roku rodzice małej Nel się zaręczyli. Na co dzień Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Teraz aktorka i jej partner wzięli udział we wspólnym wywiadzie i poruszyli kwestię pieniędzy.

Niedawno Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pojawili się w podcaście Żurnalisty. Prowadzący nie mógł nie zapytać pary o pieniądze. Zwłaszcza że partner celebrytki jest milionerem. Narzeczeni wychowują wspólnie córeczkę. W rozmowie wypowiedzieli się na temat programu „Rodzina 800 plus” (do 1 stycznia 2024 roku „Rodzina 500 plus”). Ukochany Klaudii Halejcio ma jasne stanowisko w sprawie rządowych form wsparcia.

No właśnie to jest coś, co wywołuje zawsze uśmiech na naszej twarzy, ponieważ postanowiliśmy nigdy nie brać 500 plus i nie mamy zamiaru. Jakby ludzie zawsze pytają: »Ale dlaczego, dają, to trzeba brać«. No jakby nasz mindset jest na to zupełnie prosty. No bo, jeżeli uważamy, że te 500 zł jakoś nic w naszym życiu nie zmieni i na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej, to dlaczego mamy nadwerężać budżet państwa na rzeczy »bo nam się należy, to weźmiemy, bo wszyscy biorą«. To nie jest dla mnie odpowiedź

– powiedział Oskar Wojciechowski.