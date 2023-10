Ewa Sama z "Żon Hollywood" mieszka w Miami. Przeprowadzka do lokalizacji marzeń to był pomysł jej męża. W rozmowie z "Party.pl", celebrytka zdradza, że Mike szukał lokum, które będzie spełnieniem marzeń całej rodziny, dlatego m. in. nie mogło zabraknąć z nim kortu tenisowego:

Jesteśmy tenisową rodziną (...) to stwierdził, że na pewno będą wszyscy szczęśliwi, jak będzie kort.

Co jeszcze zdradziła na temat swojej posiadłości?

"Żony Miami": Ewa Sama o domu z basenem i kortem tenisowym

Ewa Sama jest niekwestionowaną gwiazdą formatu "Żony Miami". W programie widzowie mogli zobaczyć, jak wygląda jej życie w Stanach Zjednoczonych u boku męża lekarza. Aktualnie wraz z synami mieszkają w luksusowej willi z basenem. Jednak nie zawsze ich życie wyglądało jak marzenie:

Dorabialiśmy się od zera a nawet od minusa, bo szkoła medyczna w Ameryce kosztowała mojego męża ponad 300 tysięcy dolarów oraz jego karty kredytowe, bo jako stażysta nie był nawet w stanie się utrzymać. Ale to nieważne, bo ciężką pracą, ambicją, byliśmy świetnym teamem, żeby i rodzinę i tę karierę jego budować.

Ewa Sama w ogrodzie posiada również kort tenisowy. Tenis to jej pasja i rozwinęła ją również u swoich synów. Wybór domu z takimi atrakcjami na zewnątrz to nie był więc żaden przypadek. Jednak gdy kupili posiadłość, nie wygląda wcale tak jak teraz. Zobaczcie nasz wywiad, by dowiedzieć się, co Ewa Sama opowiedziała nam o swoim domu.

