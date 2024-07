Jak założyć prezerwatywę krok po kroku? Takie pytanie zdarza się często, bo prezerwatywa należy do najpopularniejszych środków antykoncepcji, zmniejsza ryzyko infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto kusi niską ceną i łatwym dostępem, ale trzeba umieć ją właściwie założyć.

Jak założyć prezerwatywę?

1. Po pierwsze, aby można było założyć prezerwatywę, członek musi znajdować się w stanie erekcji. Należy delikatnie rozerwać opakowanie, po czym wyjąć ostrożnie kondom, aby go nie przebić. Rozdarta guma nie może być użytkowana.

2. Czubek prezerwatywy przyłóż do główki penisa, po czym trzymaj jedną ręką, a drugą rozwijaj wzdłuż członka. Spowoduje to odpowiednie nałożenie i mocne dopasowanie do penisa.

3. Na czubku kondoma powinno znajdować się miejsce, w którym zbierze się sperma. Pilnuj, aby pod nią nie doszło powietrze.

4. Co jakiś czas sprawdzaj, czy prezerwatywa nie zsunęła się.

5. Jeśli już doszło do wytrysku i wyjmujesz penisa z pochwy, pamiętaj aby przytrzymać kondom w celu uniknięcia ześlizgu.

Jeśli prezerwatywa przez dłuższy czas leżała na słońcu, bądź jej termin użycia minął, nie używaj jej. Prawdopodobnie jej właściwości uległy zniszczeniu.

