Globulki dopochwowe antykoncepcyjne mają niższą skuteczność niż popularne prezerwatywy, można je kupić bez recepty w aptece. Ich działanie polega na zabiciu plemników. Na 10 do 15 minut przed stosunkiem należy umieścić globulkę w pochwie, by miała czas na rozpuszczenie się i wypełnienie pochwy.

Działanie i skuteczność dopochwowych globulek antykoncepcyjnych

Z powodu niewielkiej w porównaniu do innych metod zapobiegania ciąży skuteczności globulki dopochwowe antykoncepcyjne powinny stosować tylko te kobiety, które biorą pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Globulka umieszczona w pochwie rozpuszcza się i pieni, wypełniając obszar, na którym wkrótce znajdą się plemniki. Zawiera ona substancję plemnikobójczą. Zaletą globulek dopochwowych antykoncepcyjnych jest to, że nawilżają miejsca intymne i ułatwiają stosunek, zmniejszając ryzyko podrażnień. Dyskomfort mogą odczuwać osoby uczulone na środek plemnikobójczy. Globulki antykoncepcyjne bez recepty można stosować także w połączeniu z prezerwatywą.

Globulki dopochwowe antykoncepcyjne aplikuje się przed każdym stosunkiem

Stosowanie dopochwowych globulek antykoncepcyjnych jest łatwe, ponieważ globulkę wystarczy umieścić w pochwie. Kluczowe jest, by zrobić to od 10 do 15 minut przed stosunkiem. Globulkę należy wsunąć na głębokość palca i zaczekać, aż rozpuści się i spieni, wypełniając pochwę. Przed upływem tych kilkunastu minut globulka może nie być skuteczna. Po stosunku z użyciem antykoncepcyjnej globulki dopochwowej nie wolno płukać pochwy, zawartość powinna wypłynąć na zewnątrz w swoim tempie, najlepiej jeśli zostanie w środku przez minimum 6 godzin. Konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia bielizny, np. wkładki higienicznej. Bardzo ważne jest, by przed każdym stosunkiem umieszczać w pochwie nową globulkę, niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od ostatniego wytrysku. Jeśli zdarzy się, że stosunek nie odbędzie się przez godzinę po aplikacji globulki, konieczne będzie użycie kolejnej globulki przed współżyciem.