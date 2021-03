Anna Lewandowska o używaniu maseczek. Jej słowa mogą wielu zdziwić! 

Anna Lewandowska to jedna z najsłynniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego przez wielu uznawana jest jako autorytet i żywa inspiracja, co więcej nie tylko w kwestiach sportowych. Gwiazda, która porusza w swoich wiele tematów, od macierzyństwa po sprawy społeczne, teraz napisała co sądzi o używaniu maseczek.

Anna Lewandowska apeluje do fanów

W dobie pandemii koronawirusa, maseczki ochronne na twarz stały się naszą codziennością. Teraz w ich temacie wypowiedziała się Anna Lewandowska. Jedna z najsłynniejszych trenerek opublikowała na swoim Instagramie porażającą fotografię i zaapelowała do fanów. Gwiazda w ten sposób postanowiła zwrócić uwagę internautów na zupełnie inny problem niż szalejący wirus. Jak sama przyznała, od rana myślała o napisaniu tych słów.

Według BBC co miesiąc w pandemii zużywa się 129 mld jednorazowych maseczek na twarz i 65 mld jednorazowych rękawiczek, które przyczyniają się do powstawania śmieci i trafiają do oceanów❗Setki tysięcy fok, lwów morskich, ryb i wielorybów umiera z powodu zaplątania się w plastik lub myląc go z pożywieniem, ale to nie jest już tylko problem zwierząt - zaczęła w swoim poście.

Publikując zdjęcie podwodnego fotografa - Ralpha Pace'a - na którym widzimy pływającego lwa morskiego i jednorazową maseczkę, Anna Lewandowska wzbudziła w swoich obserwatorach prawdziwy szok. Gwiazda podkreśliła, jak ważne jest niezapominanie o ekologi w czasach pandemii i przypomniała, że mikroplastik znajdujący się w naszym pożywieniu może powodować poważne choroby. Żona Roberta Lewandowskiego zaapelowała do swoich fanów o odpowiedzialne noszenie maseczek:

Jeśli to możliwe wybierajmy maseczki wielokrotnego użytku

Jednorazowe maseczki wyrzucajmy do odpadów zmieszanych

W wielu miastach znajdziemy już specjalne punkty do utylizacji maseczek - wypunktowała gwiazda.

Reakcja internautów na ten post okazała się natychmiastowa. Obserwatorzy Anny Lewandowskiej całkowicie zgadzają się ze swoją idolką, a w komentarzach nie zabrakło również podziękowań. Fani stwierdzili, że to, co się dzieje, jest przerażające.

- Straszne czasy dla całego świata. Dla ludzi, zwierząt i przyrody. - To naprawdę jest okropny widok ile jednorazowych maseczek leży na ulicach i chodnikach, naprawdę tak ciężko zadbać o przestrzeń dookoła siebie. Niestety wciąż brakuje odpowiedniej edukacji, podpisuję się pod Twoimi słowami obiema rękami! ❤️ - To jest coś o czym ja nie mogę zapomnieć od samego początku pandemii 😭 nigdy nie użyłam jednorazowej maseczki - Smutne i przerażające to co się dzieje 😢😢 - Dobrze że o tym mówisz, bo od roku mam wrażenie że ludzie zapomnieli o ekologii 👏👏👏

Anna Lewandowska opublikowała fotografię Ralpha Pace'a i zaapelowała do swoich fanów.

Gwiazda postanowiła poruszyć temat jednorazowych maseczek i zaśmiecania środowiska. To nie pierwszy raz kiedy gwiazda zabiera głos o ekologii.