Agnieszka Woźniak-Starak przed świętami ma mocno napięty kalendarz. Boże Narodzenie już od kilku dni świętuje na imprezach świątecznym ze znajomymi. Właśnie pokazała jedną ze świątecznych stylizacji, w której największą uwagę przyciągają wysokie buty.

Nogi do nieba to lubię????♥️no i te buty????????

Zobaczcie nowe zdjęcie prowadzącej "Dzień Dobry TVN".

Agnieszka Woźniak-Starak to najlepiej ubrana gwiazda ostatnich lat. Internautki uwielbiają jej stylizacje, a w ostatnich dniach mieli całkiem sporo okazji do śledzenia kolejnych jej modowych pomysłów. W końcu prowadząca bawiła się na hucznych 55. urodzinach Joanny Przetakiewicz, bywała w studiu "Dzień Dobry TVN" czy bawiła się na świątecznych imprezach z bliskimi z branży. "Ikona stylu i elegancji" pisali fani, gdy Agnieszka Woźniak-Starak pozowała w zjawiskowej srebrnej sukni.

Agnieszka Woźniak-Starak zapozowała w kolejnej świątecznej stylizacji. Tym razem postawiła na czarny total look, a całość wyeksponowała jej zgrabne, szczupłe nogi:

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak stawia czoło mrozom w czarnej kominiarce [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Zobacz także

Czarna stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak również przypadła go gustu fanów. Docenili nie tylko buty na niebotycznym obcasie, ale również sukienkę w kształcie bombki i uczesanie prezenterki. Kucyk na czubku głowy również optycznie dodał jej centymetrów:

- + kucyk, to optycznie nawet ponad 190 ????????Przepięknie ????

- Właśnie się tego boje przy tych butach ???? ale kuszą????Nogi do nieba to lubię????♥️no i te buty????????świetny look????

- I te nogi!!!????

- Wow ale jesteś piękna ????????????

- Bardzo mi się podoba Twoja kreacja Aguś ????????????

- Śliczna chudzinka ????❤️????

- Jezuuusie ja kocham TWOJE NOGI! ????❤️????