"Hotel Paradise 5": Dominika już tak nie wygląda! Fani są jednogłośni: "Zmiana na plus"

Uczestniczka "Hotelu Paradise" postawiła na sporą zmianę, ponieważ zdecydowała się zrezygnować ze swoich naturalnych loków. Faktem jest, że Nana może pochwalić się wyjątkowo bujnymi, kręconymi włosami, a więc metamorfoza jest nie tylko trudna do wykonania, ale także czasochłonna. Nana jednak zaryzykowała, a efektami pochwaliła się na swoim Instagramie. Ładnie? "Hotel Paradise" Nana postawiła na diametralną metamorfozę! Co się stało z jej lokami? Nana uwielbia eksperymentować ze swoimi włosami. Uczestniczka pokazała niejeden raz, że nie boi się nawet najbardziej szalonych zmian. Widzowie "Hotelu Paradise" znają Nanę przede wszystkim z pięknych, bujnych loków. Na swoim Instagramie dziewczyna jednak często publikuje zdjęcia, na których jest w prostych, przedłużanych włosach, a ostatnio nawet pochwaliła się warkoczykami w kolorze blond! Po każdej jednak zmianie Nana wracała zawsze do swojego naturalnego skrętu. Tym razem postanowiła wyprostować włosy na dłużej, tak, by wyglądały jak najbardziej naturalnie. Czy się jej to udało? Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Vanessa wyrzuciła Michała z show, a spotyka się z nim po programie?! Jest zdjęcie! Nana pochwaliła się niemałą zmianą. Uczestniczka postanowiła wyprostować swoje włosy, jednak jej celem było osiągnięcie jak najbardziej naturalnego efektu. Trzeba przyznać, że przy takiej burzy loków to zadanie wcale nie należy do najłatwiejszych. Fryzjerki dokonujące metamorfozy zdecydowały się na prostowanie włosów na szczotkę. Myślicie, że po takim zabiegu efekt będzie trwały? Zamieniamy moje loczki, moje sianko na proste włosy - zapowiedziała Nana. Nana wkrótce potem pochwaliła się efektem pracy fryzjerów. Zamiast burzy loków twarz dziewczyny okalają teraz piękne, proste pasma. Warto...