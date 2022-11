Elżbieta Dmoch z "2 plus 1" trafiła do szpitala: "Jest bardzo słaba ale nie tracimy nadziei" 

Dotarła do nas bardzo smutna informacja - Gienek Loska, zwycięzca 1. edycji show „X-Factor” miał wylew krwi do mózgu i jest w śpiączce. 5 maja 2018 roku artysta odwiedzał swoją mamę na Białorusi - to właśnie wtedy doszło do tragedii. Gienek Loska został zoperowany w szpitalu w Baranowiczach dopiero po 11 godzinach. Do tej pory nie wybudził się po operacji. W dalszym ciągu jest w śpiączce, odżywia się przez sondę, oddycha samodzielnie dzięki tracheostomii, ale coraz lepiej komunikuje się ze światem, słyszy, żywo reaguje na dotyk, słowa, informacje, obecność bliskich i bardzo chce się obudzić. Jeszcze nie ma możliwości i wyraźnych wskazań medycznych na transport do Polski, choć jest to intensywnie sprawdzane - czytamy na fanpage’u Polskiej Fundacji Muzycznej. Polecamy: Michał Szpak chce wyjechać z Polski przez brak tolerancji?! Chodzi o mężczyzn! Zobacz, co zdradził! Michał Szpak apeluje o pomoc dla Gienka Loski Polska Fundacja Muzyczna apeluje o pomoc dla Gienka. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na lekarstwa, preparaty wzmacniające, środki higieny i specjalne jedzenie. Gienek wymaga teraz całodobowej opieki i środków medycznych, a tego chora mama nie jest w stanie zapewnić. Dlatego potrzebna prywatna opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna – to jest kosztowne. W przyszłości środki będą potrzebne na solidne leczenie i rehabilitację, bo trwamy w nadziei, że Gienek się całkiem wybudzi. Ma przecież dopiero 43 lata… - informuje Fundacja. Michał Szpak przyłącza się do apelu o pomoc dla kolegi z show. Na swoim profilu na Facebooku opublikował post dotyczący pomocy dla Gienka Loski. Napisał również wzruszające słowa: WRACAJ DO ZDROWIA! Mamy nadzieję, że Gienek Loska szybko wróci do zdrowia! Zobacz: WOW! Michał Szpak w ognistej czerwieni w "The Voice of Poland"! ...