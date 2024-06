Miesiąc temu Sandra Kubicka urodziła swoje pierwsze dziecko! Cały okres ciąży skrupulatnie relacjonowała w sieci i nie inaczej jest również po porodzie. Uwagę internautów zwrócił fakt, że 29-latka szybko zaczęła wracać do figury sprzed ciąży. Teraz ona sama odniosła się w tym temacie, zdradzając, czemu to zawdzięcza.

Reklama

To dlatego Sandra Kubicka tak szybko schudła po porodzie

Obecnie media społecznościowe Sandry Kubickiej opierają się głównie o tematykę związaną z macierzyństwem, czemu trudno się dziwić. Miesiąc temu modelka i Alek Baron powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, co choć odbyło się w cieniu wstrząsających wydarzeń, spełniło największe marzenie 29-latki. Od tej pory świeżo upieczona mama chętnie relacjonuje pierwsze tygodnie w nowej roli i opowiada zarówno o swoim samopoczuciu, jak i synka.

Sandra Kubicka z synkiem Instagram@sandrakubicka

Internauci zwrócili uwagę, że choć od porodu minęły zaledwie 4 tygodnie, Sandrze już niemal udało się wrócić do figury sprzed ciąży! Teraz ona sama się do tego odniosła, dziękując przy okazji swojej mamie. Jak zaznaczyła, od najmłodszych lat uprawia sport, dzięki czemu ma umięśnione ciało, a to z kolei sprawia, że jej figura szybciej wraca do dawnej formy.

Ja całe życie trenuje i jestem cholernie wdzięczna, że moja mama zaszczepiła we mnie miłość do sportów i treningów. Ja tak samo chce zarazić tym Leosia, bo sport to zdrowie i człowiek czuje się po prostu świetnie, gdy jest wysportowany. Przed ciążą bardzo dużo trenowałam, a w ciąży bardzo zdrowo jadłam... zdrowiej, niż przed ciążą. I jeśli ktoś chce mi napisać ''ta jasne'', to przypominam, że 4 lata temu ważyłam + 17 kg i jadłam jak świnia. Wypierałam rzeczywistość i mówiłam, że świetnie się czuję, a prawda była taka, że sapałam po spacerze, wyniki krwi były tragiczne, a ja byłam spuchnięta jak balon. Wolę stanowczo tą zdrową wersję siebie

Sandra Kubicka zdradza sekret swojej figury po ciąży Instagram@sandrakubicka

Sandra odsłoniła również swój brzuch i dokładnie pokazała, że wciąż zostało jej trochę skóry po ciąży, dla porównania jednak zaprezentowała fanom, jak wyraźne stają się mięśnie, gdy brzuch jest napięty.

Widać, że się wszystko musi jeszcze obkurczyć, że jest luźno tam...

Modelka zdradziła także, że już nie może doczekać się powrotu do aktywności fizycznej. Regeneracja jej ciała z całą pewnością robi ogromne wrażenie, ale należy pamiętać, że każda kobieta jest inna i każda po porodzie dochodzi do siebie we własnym tempie.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Niesamowite, co Alek Baron zrobił dla Sandry. Taki mąż to skarb? "Sytuacja się zmieniła"

Sandra Kubicka zdradza sekret swojej figury po ciąży Instagram@sandrakubicka

Sandra Kubicka zdradza sekret swojej figury po ciąży Instagram@sandrakubicka