Rzadko udziela wywiadów, w których opowiada o swoim życiu prywatnym. Ale tym razem Mateusz Damięcki zrobił wyjątek i w rozmowie z magazynem "Party" zdradził, jakim jest mężem i ojcem! Aktor wspólnie z żoną Pauliną Andrzejewską wychowują dwóch synów: 3,5-letniego Franciszka oraz półrocznego Ignacego. I choć pandemia wstrzymała wiele aktorskich karier – jego również, dobrze wykorzystał ten czas i w pełni poświęcił się rodzinie. Obowiązków w domu mu nie brakuje, w końcu pół roku temu po raz drugi został tatą . Jak radzi sobie z opieką nad niemowlakiem i czy ojcostwo mocno go odmieniło? Mateusz Damięcki szczerze o byciu tatą. Damięcki nie ukrywa, że narodziny drugiego syna – chłopiec przyszedł na świat w grudniu, w trakcie trwającej pandemii – były dla ich rodziny wyjątkowym, choć trudnym czasem. Brak snu, częste pobudki, opieka nad dwoma małymi urwisami i zamknięcie w domu nie raz dały się Damięckim we znaki. Mimo to aktor i jego żona bardzo się wspierali. Ten czas, jeszcze bardziej umocnił ich trwający już od 10 lat związek. Mateusz podkreśla, że jest zaangażowanym ojcem. Dodatkowo ma na koncie kilka sukcesów wychowawczych. Z których jest najbardziej dumny i z czyich rad korzysta najczęściej? Kocham moich synów, ale żeby móc kochać dzieci, musisz cały czas kochać siebie. A to jest możliwe, gdy dbasz o własne szczęście, bo dziecko prędzej czy później się oddali. Dlatego zamiast tylko zakazywać, staramy się z Pauliną zawsze proponować dziecku alternatywę. Franciszek, kiedy chce obejrzeć bajkę, prosi nas o włączenie tabletu czy telewizora. Obejrzy to, co ma obejrzeć i mówi: „Wyłącz”, po czym wraca do budowania klocków. To efekt tego, że spędzając razem wiele czasu, staramy się słuchać się nawzajem,...