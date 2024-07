Przyczyną podkrążonych oczu, czyli sińców, są choroby tarczycy, wątroby, nerek oraz trzustki. Sińce powstają też na skutek przemęczenia, alergii, anemii i cukrzycy.

Sińce pod oczami są dziedziczne i nie zawsze muszą świadczyć o chorobie. Niekiedy pojawiają się wraz z wiekiem oraz w wyniku przyjmowania leków, opalania lub pracy przed komputerem.

Czym są sińce pod oczami?

Sińce pod oczami są rodzajem przebarwień lub opuchlizny. Mogą mieć kolor szary, niebieski, fioletowy, żółty oraz brązowy. Sińce powstają na skutek działania stresu, słońca, sztucznego światła, dymu papierosowego, leków, alkoholu, ogrzewania lub niektórych kosmetyków. Skóra wokół oczu jest cienka, dlatego naczynia krwionośne idealnie przez nią prześwitują, tworząc sińce i przebarwienia.

Niedospanie, przemęczenie i anemia to główne przyczyny podkrążonych oczu

Szare sińce pod oczami najczęściej świadczą o niewyspaniu, przemęczeniu, przepracowaniu lub stresie. Są to główne przyczyny podkrążonych oczu. Jeśli dodatkowo pojawią się niedożywienie, zanik miesiączki, bóle głowy, osłabienie, bladość skóry, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, apatia oraz senność jest to znak, że doszło do anemii. Tego rodzaju sińce pod oczami zazwyczaj ustępują samoistnie po kilku dniach lub miesiącach. Należy jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z wyleczeniem niedokrwistości. Dolegliwość można pokonać za pomocą diety bądź farmakologicznie.

Podkrążone oczy mogą być spowodowane chorobami wątroby, nerek i trzustki i innymi dolegliwościami

Sińce pod oczami mogą sygnalizować wiele chorób. Wśród nich są:

Cukrzyca – do pierwszych objawów choroby należą utrata wagi, nieustanne uczucie pragnienia , oddawanie moczu częściej, niż raz na pół godziny oraz senność.

, oddawanie moczu częściej, niż raz na pół godziny oraz senność. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy – cząsteczki cukru przedostają się do skóry twarzy, co w efekcie prowadzi do opuchlizny i przebarwień pod oczami.

Zakażenie pasożytami – cieniom pod oczami towarzyszy ból brzucha i głowy , nudności oraz wymioty.

, nudności oraz wymioty. Alergia – oprócz podkrążonych oczu występuje świąd, wysypka, katar, łzawienie i ból głowy.

Niewydolność nerek – objawami choroby są sińce pod oczami, obrzęk twarzy i nóg, ból pleców, przemęczenie i problemy z oddawaniem moczu.

Dolegliwości trzustki – najważniejszymi symptomami, poza podkrążonymi oczami, są silne bóle brzucha, biegunki i wymioty. Choroby wątroby – sińce, białka oczu i kolor skóry mają kolor lekko żółty.

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu oraz wykonać badania krwi i moczu.

Jak wyeliminować podkrążone oczy

Jeśli worki pod oczami są spowodowane przemęczeniem, niedospaniem lub silnym stresem, warto się zrelaksować i odpocząć. Zaleca się również rezygnację z używek (alkoholu, papierosów), dietę bogatą w witaminy i minerały (szczególnie żelazo i witaminę K), picie 2 litrów wody dziennie oraz przebywanie na świeżym powietrzu. Pomocne mogą okazać się zimne okłady pod oczy, na przykład z plastrów ogórka albo płatki kolagenowe. W przypadku chorób i trwale występujących sińców pod oczami można zapisać się na zabieg ich laserowego usuwania.

