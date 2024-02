Sebastian Wątroba zyskał popularność podczas uwielbianego serialu "W11", gdzie wcielił się w rolę starszego aspiranta, zachowując w telewizji swoje imię i nazwisko. Niestety już od pewnego czasu nie pojawiają się nowe odsłony, uwielbianego przez fanów serialu. To się niedługo zmieni! Sebastian Wątroba ogłosił radosną nowinę.

Serial "W11", który pokazuje pracę detektywów ,ostatni raz na antenie pojawił się w 2014 r., a więc dokładnie dekadę temu. Teraz czas na wielki powrót! Fani serialu "W11" będą na pewno zaskoczeni taką wiadomością. Sebastian Wątroba na swoim Instagramie dodał zdjęcie z wymownym opisem. Spełnił marzenie niejednej osoby:

Jest to niesamowita informacja, tym bardziej że jakiś czas temu Sebastian Wątroba sygnalizował, że chce odciąć się od tego formatu i nie wróci do serialu "W11". We wrześniu 2023, Sebastian dodał na swój Instagram zmontowany filmik z kilku scen serialu kryminalnego, a w komentarzach fani od razu napisali, że tęsknią za tym serialem. Sebastian Wątroba odpisał jednej fance na komentarz:

Nie daję złudnej nadziei, lecz jasno mówię, że ja już nie wrócę do W11. Tak, odciąłem sobie drogę, bo ja i większość moich koleżanek I kolegów z seriali W11 i Detektywi nie mogło się na to zgodzić, aby aktorzy naszych, jak i innych seriali telewizji TVN, byli okradani przez dyrekcję TVN z należnych prawnie tantiem. Podpisując umowę, punkt, który w niej był zawarty, był tak skonstruowany, aby zwykły śmiertelnik się w tym nie połapał (od tego mają sztab prawników), a później, powołując się na ten podstępny zapis, próbowano wymóc na nas zrzeczenie się niezbywalnego prawa do tantiem. Wreszcie grożąc wyrzuceniem z serialu, domagali się, abyśmy przestali upominać się o to, co nam się należy! Czy mam coś jeszcze dodać??? Czy Ty nie walczyłabyś o swoje prawa???

- odpisał w komentarzu jednej z internautek.