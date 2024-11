W tym roku 22. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbył się w Madrycie, do którego zjechali się już wszyscy tegoroczni reprezentanci z siedemnastu państw - w tym z Polski. Naszym reprezentantem został 11-latek z Pomorza - Dominik Arim, który został wyłoniony podczas konkursu "Szansa na sukces.Eurowizja Junior 2024". To pierwszy chłopiec reprezentujący nasz kraj w tym konkursie, gdyż dotychczas reprezentantami Polski były same dziewczynki. Jak mu poszło?

Eurowizja Junior 2024 dobiegła końca! Znamy wyniki

Eurowizja Junior to wydarzenie, które cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Młodzi artyści mają szansę zaprezentować się przed międzynarodową publicznością. Polska niejednokrotnie udowodniła swój muzyczny talent - w 2018 roku w konkursie wzięła w nim udział Roksana Węgiel i zajęła pierwsze miejsce. Kolejny rok należał za to do Viki Gabor, która również powtórzyła ten sukces. W 2021 roku nasza reprezentantka Sara James, zajęła natomiast drugie miejsce. Jak poszło w tym roku Dominikowi Arimowi? Nasz reprezentant na scenie wystąpił jako ósmy z utworem "All Together", do której tekst napisali Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski. O tym, kto zostaje zwycięzcą, decyduje zarówno jury, jak i widzowie, dlatego głosy od fanów są niezwykle ważne.

Kolejność występów w dzisiejszym koncercie:

Włochy: Simone Grande – Pigiama Party

Estonia: Annabelle Ats – Tänavad

Albania: Nikol Çabeli – Vallëzoj

Armenia: Leo - Cosmic Friend

Cypr: Maria Pissarides – Crystal Waters

Francja: Titouan – Comme Ci, Comme Ça

Macedonia Północna: Ana i Aleksej – Marathon

Polska: Dominik Arim – All Together

Gruzja: Andria Putkaradze – To My Mom

Hiszpania: Chloe DelaRosa – Como La Lola

Niemcy: Bjarne – Save The Best For Us

Holandia: Stay Tuned – Music

San Marino: Idols SM – Come Noi

Ukraina: Artem Kotenko – Hear Me Now

Portugalia: Victoria Nicole – Esperança

Irlandia: Enya Cox Dempsey – Le Chéile

Malta: Ramires Sciberras – Stilla Ċkejkna

Kto zdaniem jury i fanów był najlepszy? Wybór był bardzo ciężki - po głosowaniu jurorów trzy pierwsze miejsca zajęły: Gruzja, Ukraina Francja, jednak głosy widzów były równie ważne. Ostatecznie zwycięzca 22. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior została Gruzja i Andria Putkaradze z piosenką "To My Mom". Drugie miejsce zajął reprezentant Portugalii, a na najniższym podium stanął młody artysta z Ukrainy.

Polska dostała od widzów 48 pkt. i uplasowała się w tabeli na 12 miejscu. Trzeba jednak przyznać, że Dominik Arim dał z siebie wszystko i możemy być z niego dumni!

