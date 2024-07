Dziecko z sińcami pod oczami może być chore, ale równie dobrze podkrążone oczy u dziecka mogą być spowodowane płytko unaczynioną skórą w tym obszarze twarzy.

Reklama

Jeśli sińce pojawiają się u dziecka i wcześniej ich nie było, malca powinien obejrzeć pediatra.

Niedobór żelaza lub witamin przyczyną podkrążonych oczu

Podkrążone oczy u dziecka mogą być objawem niedoboru żelaza bądź witamin. Dieta dziecka powinna być na tyle zróżnicowana, by dostarczać mu wszystkich niezbędnych do prawidłowego rozwoju składników. Niedobór mikro- czy makroelementów i witamin będzie niemal od razu zauważalny w wyglądzie malca i jego zachowaniu. Żelazo odpowiada za właściwe tworzenie w organizmie erytrocytów, a jego niedobór może powodować anemię. Jej objawami są: podkrążone oczy, osłabienie, brak apetytu, słabe paznokcie i wypadanie włosów, bladość, a nawet omdlenia.

Alergia przyczyną podkrążonych oczu

Bywa, że także alergia powoduje, że dziecko ma sińce pod oczami. Przeważnie po kontakcie z alergenem maluch trze podrażnione, swędzące oczy, co przyczynia się do ciemniejszego koloru skóry wokół nich. Tym bardziej, że jest bardzo wrażliwa i cienka. Podkrążone oczy u dziecka idą w parze z podrażnioną i przekrwioną śluzówką nosa, co ma często miejsce przy alergii, ale też podczas infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok czy gardła.

Zobacz także

Inne przyczyny podkrążonych oczu

Przyczyną cieni pod oczami u malca może być też zmęczenie i niewystarczająca ilość snu. Podkrążone oczy u dziecka mogą być dziedziczne – gdy któreś z rodziców ma tendencję do sińców pod oczami. Powodem, dla którego maluch ma podkrążone oczy, może być podrażnienie kosmetykami czy detergentami. W niektórych przypadkach cienie pod oczami to jeden z objawów odwodnienia.

Wykonując badania diagnozujące przyczynę podkrążonych oczu u dziecka, warto sprawdzić, czy malec nie choruje na owsicę. Zakażenie pasożytami może dawać taki symptom. Przeważnie towarzyszą mu bóle brzucha, biegunki, wymioty, świąd w okolicach odbytu, utrata wagi, brak apetytu oraz osłabienie.

Reklama