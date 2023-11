Ostatnio TVN pokazał kilka nowości. Widzowie mogli zobaczyć m.in. takie programy jak "Ugotowani w parach" czy "Autentyczni". Po latach wrócił hit, czyli "Detektywi". W kryminalnej produkcji wystąpili Anna Potaczek i Maciej Dębosz znani z serii "W11 — Wydział śledczy". Nowa dyrektorka programowa Lidia Kazen podjęła decyzję o zakończeniu emisji jednego z tytułów, choć cieszył się niemałą oglądalnością.

Z TVN znika program "Ugotowani w parach"

Po kilku latach przerwy do TVN wrócił w odświeżonej formule program "Ugotowani w parach". Reality show pokazywało pojedynek na kolację trzech par uczestników. Kulinarny format nadawano w środy o godzinie 21:35, od 1 marca do 17 maja br. Produkcja spotkała się z niemałym zainteresowaniem. Średnia widownia show wyniosła 701 tys. osób. Program miał też odcinki specjalne, w których występowały znane gwiazdy m.in. Malwina Wędzikowska wraz z mamą, czy Dawid Woliński z siostrą Karoliną. Teraz okazało się, że kulinarny show nie wróci do TVN wiosną przyszłego roku

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, TVN zdecydował, że nie pokaże kolejnej edycji programu. Wiemy natomiast, że zobaczymy inne nowości. W ramówce ma pojawić się format oparty na grze "Mafia", czyli "The Traitors", który poprowadzi Malwina Wędzikowska. Na wiosnę widzowie będą mogli też oglądać inną kulinarną produkcję — "MasterChef Nastolatki".

Kolejnym nowym tytułem jest "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" Małgorzaty Rozenek. Prowadząca podejmie wyzwania rzucane jej przez osoby ze świata dziennikarstwa, filmu oraz sportu. Widzów czeka również powrót "Mam talent!". W show jako jurorka zadebiutuje Julia Wieniawa.

