Aktualny sezon "Tańca z Gwiazdami" należy do jednego najlepszych. Pary porywają publiczność i widzów do tańca swoimi występami, które są na bardzo wysokim poziomie. Nic więc dziwnego, że widzowie z niecierpliwością oczekują niedzielnego wieczoru, żeby zobaczyć swoich ulubieńców. Nie ma wątpliwości, że jedną z uwielbianych par widzów jest Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Pomimo tego, że noty od jury dla królowej życia i jej partnera tanecznego nie należą do najwyższych, głosy oddane przez publikę pozwalają im przechodzić do kolejnych odcinków show.

Reklama

Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z show "Taniec z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" wzbudził w ostatnim czasie niemałe oburzenie. Zaczęło się od tego, że z pierwszego odcinka show nie odpadła żadna para, co akurat było miłym zaskoczeniem. Niestety jak się okazało w trzecim odcinku przez to, że w pierwszym nikt nie odpadł, musiały odpaść dwie party. Żeby tego było mało, na dniach znowu zrobiło się gorąco. Zarówno fani jak i uczestnicy nie są zadowoleni z tego, że produkcja postanowiła, aby kolejny odcinek show odbył się w wielkanocną niedzielę. Większość osób wprost mówiła, że to czas, który powinien być spędzony wśród najbliższych.

Ale to głupia decyzja, bo jeżeli w Wielki Piątek nie będzie ''Twoja twarz brzmi znajomo'', to powinni też nie wyemitować ''Tańca z gwiazdami''

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" ma poważne kłopoty? Takiej afery jeszcze nie było. "Zasługujecie na bojkot"

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Za puszczanie ''TzG'' w Wielkanoc zasługujecie na bojkot i z mojej strony go dostaniecie! Współczuję wszystkim niewolnikom Polsatu - pojawiły się komentarze niezadowolonych fanów.

Tym razem dzień przed niedzielnym odcinkiem Marcin Hakiel opublikował na InstaStories nowe zdjęcie. Fotografia wykonana została w ostatnią niedzielę podczas show "Taniec z Gwiazdami". Zdjęcie na pierwszy rzut oka może zaniepokoić, gdyż nie widać na nim Hakiela. Co się okazuje, po dokładniejszym przyjrzeniu się zauważamy tancerza. Hakiel stoi na samym końcu za innymi uczestnikami i jest niemalże niewidoczny.

Selfie wykonane przez prowadzącą programu Paulinę Sykut-Jeżynę ukazuje szczęśliwych uczestników show. Hakiel postanowił zażartować i podpisał fotografię następująco:

Zobacz także

Grunt to znać swoje miejsce w szeregu.

Reklama

Jak myślicie, czy Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel podołają w kolejnym tańcu i przejdą do kolejnego odcinka.