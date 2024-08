Trudno nie zgodzić się, że każde zdjęcie Dody wywołuje ogromne emocje wśród fanów, jednak najnowsze, już w ułamku sekundy zostało zalane lawiną komentarzy. Internauci nie mogą się na nią napatrzeć, choć ich wzrok przykuwa coś jeszcze! "Ochrona królowej na wysokim poziomie!" - czytamy.

Jej pseudonim już od lat króluje na językach i pierwszych stronach gazet. Doda szybko zdobyła ogromną popularność i choć początkowo jej osoba budziła spore kontrowersje, armia fanów gromadziła się wokół niej w nieprawdopodobnym tempie. Sławą cieszy się więc aż do dziś, co z łatwością można zauważyć na jej instagramowym profilu, który śledzi niemal 2 miliony osób.

Rabczewska ochoczo dzieli się tam z odbiorcami kulisami pracy, ciekawostkami z życia czy kadrami z podróży. Od dłuższego czasu jednak bardziej strzeże swojej prywatności, a w szczególności związku z Dariuszem Pachutem. Zdaje się jednak, że fotki samej Dody w zupełności wystarczą internautom i za każdym razem wzbudzają ogromny zachwyt. Na jednym z ostatnich fani patrzyli tylko na jej brzuch, z kolei teraz ich uwagę zwraca coś zupełnie innego.

Obecnie artystka przebywa na wakacjach, co z zapałem relacjonuje w sieci. Właśnie wrzuciła na Instagram fotkę w kolorowym komplecie, podkreślającym jej zgrabną i wysportowaną sylwetkę. Już na ten widok sympatykom zaparło dech, ale jest jeszcze jedna rzecz, obok której nie mogli przejść obojętnie. Sama Doda zwróciła uwagę na psiaki, które jak stwierdziła, zawsze znajdą sposób, by znaleźć się na zdjęciu.