Jeśli jesteś początkujący, sięgnij po rolki rekreacyjne, a gdy lubisz szybką jazdę, po rolki hokejowe bądź szybkościowe. Do jazdy po rampach i skateparkach wybierz rolki freestyle.

Reklama

Rolki do jazdy rekreacyjnej nadają się zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Osoby lubiące adrenalinę wybiorą rolki wyczynowe, do szybkiej jazdy albo freestylowe.

Na co zwrócić uwagę kupując rolki?

Wybierając rolki przede wszystkim dobrze dopasuj but. Nie powinien on być za duży. Jego zadaniem jest stabilizacja i utrzymanie stopy w miejscu, bez gniecenia jej. Jeśli masz problemy z dopasowaniem długości buta, wypróbuj rolki różnych marek. But powinien być wygodny i przewiewny. To on odpowiada za kontrolę i przyjemność z jazdy na rolkach.

Zobacz także

Bardzo istotna część rolek to kółka. Są one produkowane z syntetycznego kauczuku. Kółka różnią się twardością oraz wielkością (oznaczaną w milimetrach). Im większe kółka, tym mniej są zwrotne. Do jazdy szybkiej używa się rolek z dużymi kółkami, natomiast do agresywnej, gdzie potrzebna jest duża zwrotność, tych z małymi kółkami. Małe kółka obejmują rozmiary od 48 do 70 mm, natomiast duże oscylują w granicach 84-110 mm. Twardość kółek wpływa na ich żywotność. Niezbyt twarde kółka są mało odporne na ścieranie, ale zmniejszają wibracje wytwarzane przy jeździe.

Płynność i szybkość jazdy na rolkach zależy od zastosowanych w nich łożysk. Do wyboru są łożyska ABEC i SG. Różnią się one wytrzymałością i sposobem czyszczenia. Najczęściej używane łożyska ABEC możesz rozłożyć, kiedy chcesz je wyczyścić. Są jednak nieco mniej odporne na zniszczenia niż łożyska SG. Jakość łożysk w rolkach oznaczana jest numerami: im wyższy numer, tym szybsze są użyte łożyska. ABEC 5 i ABEC 7 stosuje się w rolkach fitnessowych, rekreacyjnych i freestylowych. Łożyska ABEC 3 znajdziesz w rolkach przeznaczonych dla dzieci.

Jakie rolki przeznaczone są dla początkujących?

Dla początkujących najlepsze będą rolki regulowane. Dzięki specjalnym mocowaniom możesz zmieniać ich długość, nawet o cztery rozmiary. Regulacja jest bardzo prosta, a same rolki dostępne z łożyskami, które możesz dopasować do własnych potrzeb.

Rolki fitness, inaczej nazywane rekreacyjnymi, nadają się do jazdy po płaskim terenie. Sięgnij po nie także wtedy, kiedy chcesz pozbyć się zbędnych centymetrów w pasie lub w udach. Tego typu rolki mają kółka o wielkości 78 do 84 cm, a ich twardość to 82-84A. Łożyska, które znajdziesz w rolkach fitness, to ABEC 5 lub SG5. Jazda w nich będzie szybka i komfortowa.

Rolki dla miłośników prędkości

Jeśli lubisz adrenalinę, powinieneś wybrać rolki szybkościowe. Szybką jazdę zapewnią duże kółka o średnicy powyżej 90 mm. Jeśli to początek twojej przygody z rolkami, kupując rolki do szybkiej jazdy, wybierz wyższy but, chroniący kostkę. Zapewni on większą stabilizację stopy. Jeśli natomiast jeździsz już od jakiegoś czasu, sięgnij po niskie buty.

Rolki hokejowe przydadzą ci się, jeśli grasz w hokeja. Jeżdżąc na nich nie będziesz mieć problemów z nagłą zmianą kierunku jazdy. Rolki do hokeja nie mają hamulca i są wyposażone w kółka o dwóch rozmiarach.

Freestyle i agresywna jazda na rolkach

Chcąc jeździć po rampach, poręczach i murkach, sięgnij po rolki do agresywnej jazdy. Wykorzystasz je do skoków czy trików. Tego typu rolki mają twarde i małe kółka, co czyni je przyczepnymi oraz bardzo zwrotnymi.

Jeśli interesuje cię jazda slalomem lub jazda po mieście, sięgnij po rolki do freestyle'u. Łączą one cechy rolek fitnessowych i hokejowych. Mają nieduże (80 mm), ciasno ułożone kółka i krótkie płozy, dzięki czemu są bardzo zwrotne i szybkie. Lekki, ale wytrzymały but, chroni stopę podczas jazdy. Rolkami freestyle możesz jeździć praktycznie wszędzie.