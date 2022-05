"Hotel Paradise 5": Konrad atakuje Laurę. "Nie mów tak agresywnie" - grzmią uczestniczki 

Historia Wiktorii i Miłosza z 4. edycji "Hotelu Paradise" brzmi niczym scenariusz komedii romantycznej, podszyty tragedią. Choć los płatał im różne figle i wielokrotnie rzucał kłody pod nogi, para po raz kolejny wróciła do rajskiego hotelu, by zawalczyć o swoje uczucia. Nie trzeba było długo czekać, by w sieci zawrzało. Internauci są oburzeni taką decyzją produkcji i nie zostawiają na niej suchej nitki. Widzowie "Hotelu Paradise" oburzeni powrotem Wiktorii i Miłosza Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a atmosfera na rajskim Zanzibarze coraz bardziej się zagęszcza. Po najnowszym "Rajskim Rozdaniu" z programem po raz drugi pożegnała się Wiktoria . Dziewczyna od samego początku nie miała w rajskim hotelu łatwego życia. Najpierw weszła na wojenną ścieżkę z pozostałymi uczestnikami, a po pamiętnej Pandorze, została wyrzucona z programu przez telewizyjnego partnera - Miłosza, który szybko pożałował swojej decyzji . Wiki zaledwie po kilku dniach została przywrócona do show, jednak i tym razem nie mogła zbyt długo cieszyć się swoim związkiem. Niestety efektem bezlitosnych zasad Miłosz po przegranej konkurencji musiał spakować się i zrobić miejsce nowemu Łukaszowi , który automatycznie stał się partnerem Wiki. Choć nowy uczestnik niemal do samego końca zapewniał Wiktorię o swoje lojalności, to podczas najnowszego "Rajskiego Rozdania" postawił na Ingę, odsyłając Wiktorię do domu po raz drugi. Wiktoria nie kryła wciekłości, a swoje zdanie na temat nieczystej gry Łukasza wyraziła na forum, co wywołało konsternację wśród mieszkańców "Hotelu". I gdy wydałoby się, że już nic nie może nas zaskoczyć, stało się coś, co Łukasz przewidział tuż przed "Rajskim Rozdaniem". Miłosz wrócił do...