Tego mogliście nie wiedzieć o Sanah! Skąd się wziął jej pseudonim, dlaczego jest agresywna i co ma wspólnego z Roxie Węgiel?   

Już dziś, we wtorek 9 lutego o godz. 20.15 na antenie TVN odbędzie się gala Bestsellery Empiku 2020! Jedną z największych gwiazd wydarzenia będzie Sanah - muzyczne odkrycie zeszłego roku, obecnie najpopularniejsza polska artystka (ma szansę na dwie nagrody w plebiscycie Empiku). Co o niej wiadomo? Co mogliście przegapić? Zobaczcie!

Tego nie wiedzieliście o Sanah! Jak naprawdę się nazywa, ile ma lat?

1. Sanah to tak naprawdę Zuzanna Jurczak. Pseudonim wzięła właśnie od swojego imienia, po angielsku brzmiącego Susanna. Jurczak ucięła dwie pierwsze litery i dodała "h" - tak powstała Sanah!

2. Urodziła się 2 września 1997 roku w Warszawie, a więc za kilka miesięcy skończy 24 lata!

3. Ma aż sześcioro rodzeństwa!

4. Kilka razy brała udział w castingach do „The Voice of Poland” oraz „Mam talent!” – polskiej i brytyjskiej edycji. Za każdym razem odpadała na wczesnych etapach.

5. Napisała dla Roxie Węgiel tekst do jej hitu "Half Of My Heart".

6. Aktualnie pracuje nad drugą płytą, na której pojawi się piosenka kryminalna, o morderstwie. Zdradziła to w wywiadzie dla Radia Zet.

7. W tym samym wywiadzie powiedziała również o sobie, że jest... agresywna. Co miała na myśli?

Jestem bardzo agresywna! Słyszałam opinię od świadków, jak we mnie coś wstępowało. W moich oczach płomienie, moje zmarszczki wyskakują na czole, no i ten okropny głos wiedźmy!

8. Grywała na weselach, jak sama przyznała, bardzo lubi śpiewać do kotleta.

9. W grudniu 2020 roku okazało się, że była najczęściej odtwarzaną artystką w Polsce na serwisie Spotify.

10. Cover jej utworu na swojej trasie śpiewał sam Dawid Podsiadło. Odwzajemniła się coverami jego trzech utworów w "projekt nieznajomy nie kłamie".

Śledzicie karierę Sanah?