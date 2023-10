W "Hotelu Paradise" zawrzało! Decyzją uczestniczek programu do gry wrócił Maurycy, uczestnik, z którym Luiza czuła się najlepiej i z którym wspaniale się jej rozmawiało. Maurycy wrócił na pole gry w środku imprezy. Wszyscy byli już pod wpływem alkoholu, ale nie wszystkim ten stan służył. Rozwścieczony powrotem największego konkurenta Kuba nie hamował się. Doszło do rozbicia szyby, agresywnego zachowania i przestrachu innych uczestników. Jak z perspektywy czasu to zachowanie ocenia Luiza? Czy naprawdę wszyscy tak bardzo przestraszyli się zazdrosnego Kuby?

Kuba przeraził uczestników nie na żarty. Jego zachowanie pełne agresji było motywowane ogromną zazdrością o Luizę.