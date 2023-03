"True Love": Marcin tłumaczy się z agresywnego zachowania. Dramatyczne wyznanie uczestnika 

W "Hotelu Paradise 5" piekło zamarzło. Do show wróciła Dominika, czego najbardziej obawiał się... No właśnie, kto? Była partnerka Kuby zaliczyła wielkie wejście - pojawiła się na sam koniec Puszki Pandory i już wtedy dowiedziała się, że mężczyzna mocno zbliżył się do Oliwki! Jak na to zareagowała? W jakiej sytuacji znalazła się Oliwia? Co zrobił Kuba? Zobaczcie! Dominika wróciła do "Hotelu Paradise 5" Puszka Pandory w "Hotelu Paradise" za każdym razem niesie ze sobą ogromne emocje. Tym razem zdominowali ją kłócący się od paru dni Konrad i Marika. Jednak ich animozje okazały się niczym przy... powrocie Dominiki! Dziewczyna, tworząc parę z Kubą, odpadła z "Hotelu Paradise" z rąk Sevaga . Warto również przypomnieć, że Kuba, tuż po tym, jak jego partnerka opuściła hotel, przespał się z Oliwią . Nic więc dziwnego, że jej ponowne pojawienie się w show wywołało sporo emocji! Już podczas Puszki Pandory Dominika dowiedziała się, że Kuba i Oliwia z "Hotelu Paradise 5" uprawiali seks. Przyznał się sam Kuba: Do Oliwii: jak masz relacje z Kubą? Oliwia: Między nami jest bardzo dobrze i nic złego się nie dzieje, co jest zaskakujące Kuba: Domi, doszło do zbliżenia między mną a Oliwką. Bliższego zbliżenia. Dominika: Aha, okej.. No dobra… Następnie Kuba przypomniał sytuację, kiedy Marika mówiła mu o tym, że Dominika byłaby w stanie zmienić parę, gdyby w programie pojawił się uczestnik, który zwróciłby na nią uwagę. Dziewczyna zaprzeczyła: Kuba: Była jedna sytuacja, kiedy Mery podeszła do mnie na rajskim rozdaniu jak odpadłaś, i powiedziała mi jedną rzecz, że jak rozmawiałaś z Mery, to powiedziałaś, że jakby wszedł nowy uczestnik, który byłby w twoim typie, to byś go...