"Hotel Paradise 2" Dominika płacze za Bartkiem i atakuje Artura: "Jesteś agresywny". Uczestnik wpadł w szał 

Dominika bardzo przeżywa rozstanie z Arturem. Czuje się oszukana przez byłego partnera. Podczas dzisiejszej "pandory" zarzuciła mu kłamstwo oraz określiła "agresywnym", co wytrąciło go z równowagi! W pewnym momencie polały się łzy. Dominika coraz bardziej żałuje, że nie wybrała Bartka, kiedy jeszcze miała taką możliwość:

Na tą decyzję duży wpływ miał Artur za co jestem zła, że na to poszłam, bo ja czułam inaczej.

Rozpad związku Dominiki i Artura nie dotyka tylko samych zainteresowanych. Przerażona jest również Sonia, która obawia się o to, że podczas "rajskiego rozdania" koleżanka będzie próbowała odbić jej Adama i zagrozić jej pozycji w "Hotelu Paradise".

Wiem, że Dominika bardzo chce tu zostać więc będzie chciała mnie wypie*dolić. Będzie musiała podejść albo do Ciebie albo do Adama.

Jednak Dominika wydaje się nie być zainteresowana Adamem. Najlepszym wyjściem dla niej byłoby jakby w programie ponownie mogłaby pojawić się nowa osoba. Ania wspomniała "Bartek wracaj" na co Dominika odpowiedziała:

To był mój największy błąd. Przewidziałam to, ale jestem głupia i zawsze idę w to, co i tak mi się nie uda, ale ja w to kurwa pójdę.

Sonia pocieszyła koleżankę, że Bartek z pewnością nie ma jej tego za złe:

Myślę, że tak będzie on na pewno wiedział, że to nie była moja decyzja - wyznała Dominika.

Wspomnienie o niesłusznie wyeliminowanym Bartku było dla niej bardzo emocjonalne. Dominika przyznała, że Artur kazał jej wybierać pomiędzy swoim rywalem a Magdą:

Gdybym mogła cofnąć czas to na pewno nie wyrzuciłabym Bartka. Na tą decyzję duży wpływ miał Artur za co jestem zła, że na to poszłam, bo ja czułam inaczej. Powiedział mi wtedy, że jeśli nie Bartek to Madzia, a Madzia była mi bliska więc no…

Ciężko jej się pogodzić z tym, jak bardzo zmienił się Artur:

Uważam, że Artur nie jest szczery nie jest prawdziwy. Ja nie wiem kim on jest. Szokiem jest dla mnie, że wchodzi nowa osoba i on tak w to idzie, bo zapewniał mnie, że on nie będzie tak potrafił. Jest zakłamaną osobą.

Z kolei Artur totalnie stracił zainteresowanie relacją z Dominiką. W tym momencie o wiele bardziej atrakcyjna jest dla niego nowa uczestnika Ata:

Ata rozmawia z nami cały czas. Już pierwszego dnia niczym się nie stresowała, a Dominika jest taka spokojna, taka ciepła klucha a to tutaj nie na tym polega.

Do poważnego spięcia pomiędzy Dominiką a Arturem doszło podczas dzisiejszej "puszki pandory". Uczestniczka otwarcie przyznała, że czuje się oszukana.

Jak ja cię oszukałem!? Wytłumacz mi, to jest telewizja, rzucasz jakieś słowa w moją stronę to teraz sensownie to wytłumacz. Nie lubię czegoś takiego- uniósł się Artur

Ata zauważyła, że Artur potrafi być bezczelny:

I agresywny - dodała Dominika

Po emocjonalnej "pandorze" byli partnerzy postanowili sobie wyjaśnić nieporozumienia:

Ja nie chce ciebie przedstawiać w złym świetle ale nie raz już mówiłam: i nasza rozmowa, i twój ton jest agresywny. Nie powiedziałam, że jesteś człowiekiem agresywnym. Nie miałam nic złego na myśli.

Myślicie, że będą w stanie szczerze się dogadać?

Dominika i Artur definitywnie zakończyli swoją relację. Czego w takim razie możemy spodziewać się na "rajskim rozdaniu"? Czy Artur przekonał do siebie Atę?