Wieniec adwentowy to stroik wykonany z zimozielonych gałęzi umocowanych na okrągłej obręczy. Ważnym elementem wieńca adwentowego są też 4 świece, które symbolizują 4 niedziele Adwentu. Dodatkowo stroik można udekorować wstążką, sznurkiem, bombkami, szyszkami, jesiennymi liśćmi, owocami ostrokrzewu, jarzębiną i innymi ozdobami.

Adwent w Kościele katolickim i protestanckim to czterotygodniowy okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Przygotowany z tej okazji stroik adwentowy można tradycyjnie umieścić pod sufitem, postawić na stole lub zawiesić na drzwiach wejściowych.

Wieńce adwentowe: skąd pochodzi ta tradycja?

Historia wieńców adwentowych sięga połowy XIX wieku. Za pomysłodawcę tej tradycji uznaje się Johanna Hinricha Wicherna, niemieckiego pastora i teologa. To on jako pierwszy ozdobił w ten sposób świetlicę dla sierot, którą prowadził w Hamburgu. Pierwsze wieńce adwentowe były bardzo duże i miały 24 świece – po jednej na każdy dzień Adwentu. Z czasem liczbę zmniejszono do 4, tak aby każda świeca symbolizowała jedną niedzielę w tym okresie. Do Polski wianki adwentowe przywędrowały dopiero po pierwszej wojnie światowej, około 1925 roku. Od tamtej pory co roku goszczą w chrześcijańskich domach na przełomie listopada i grudnia.

Z czego zrobić stroik adwentowy?

Gotowy wieniec adwentowy można kupić w sklepie lub kwiaciarni. Dużo większą satysfakcję daje jednak samodzielne zrobienie stroiku. Do jego przygotowania potrzebna jest okrągła podstawa – stelaż zrobiony z drutu, słomy, wikliny, gąbki lub giętkich pędów drzewa (np. leszczyny). Niezbędne są też gałęzie drzew lub krzewów iglastych, które wplata się w podstawę. Najlepiej w tej roli sprawdzi się świerk, sosna, cis, jałowiec, żywotnik i jodła. Kolejnym niezbędnym elementem stroiku są 4 świece o dowolnym kształcie i kolorze. Do przystrojenia wieńca można wykorzystać różnego rodzaju ozdoby, najpopularniejsze z nich to wstążki, bombki, szyszki, suszone owoce, kokardy, gwiazdki, pierniki, laski cynamonowe, kwiaty, figurki i jesienne liście.

Wieniec adwentowy na stół: sposób wykonania

Wykonanie własnego wieńca adwentowego jest bardzo łatwe. Oprócz elementów dekoracyjnych potrzebny jest sekator do cięcia gałązek i drut, najlepiej w kolorze zielonym. Oto instrukcja wykonania prostego stroiku adwentowego:

przygotuj gałązki o długości około 15 centymetrów,

gałązki przytwierdź do podstawy za pomocą zielonego drutu – pamiętaj, żeby układać je zawsze w jednym kierunku,

dokładaj każdą kolejną gałązkę tak, by ukrywać wystające końcówki poprzednich,

kiedy iglasta podstawa będzie już gotowa, możesz dodać elementy z innego gatunku krzewów np. ostrokrzewu lub bukszpanu,

w czterech miejsca koła przymocuj długie druciki i przytwierdź do nich świece,

gotowy stroik owiń wstążką lub łańcuchem. Dodaj wybrane ozdoby.

Przygotowany w ten sposób wieniec adwentowy możesz postawić na stole lub powiesić. Jeśli chcesz go umieścić na drzwiach lub pod sufitem, pamiętaj o solidnym przymocowaniu ozdób. Do stoików na drzwi nie wkładaj świec.

