Pierwsze kroki w warzeniu domowego piwa najlepiej stawiać z pomocą nachmielonego ekstraktu słodowego w syropie.

Wystarczy wymieszać nachmielony ekstrakt słodowy z wodą i dodatkiem fermentacyjnym, wlać do fermentatora, dodać wodę, drożdże piwowarskie i przeprowadzić fermentację. Po zakończeniu tego procesu piwo rozlewa się do butelek i zostawia, żeby dojrzało.

Nachmielony ekstrakt słodowy w syropie, czyli jak zrobić piwo w sposób mniej skomplikowany

Słód to baza piwa. Łatwo jest zepsuć ten składnik, jeśli samodzielnie przeprowadza się zacieranie i chmielenie. Dlatego nachmielony ekstrakt słodowy w syropie jest rozwiązaniem dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w domowym warzeniu piwa. Zawiera on wszystkie niezbędne składniki.

Jak zrobić piwo w domu: krok pierwszy – baza piwa

Od samego początku w domowej produkcji piwa niezbędny będzie termometr. Zawartość puszki z ekstraktem trzeba rozpuścić w 2 litrach wody o temperaturze 70-80°C. Syrop łatwiej rozpuści się w wodzie, jeśli puszka zostanie wcześniej podgrzana, np. poprzez włożenie jej do gorącej wody na parę minut.

Niektóre nachmielone ekstrakty słodowe zawierają już dodatek fermentacyjny, a inne nie i wówczas trzeba dodać go samemu. Może to być zwykły cukier lub glukoza – 1 kilogram rozpuszczony w gorącej wodzie przed dodaniem do niej ekstraktu piwnego.

Brzeczka do fermentatora – jak zrobić piwo w domu: krok trzeci

Fermentator to plastikowe wiadro z kranikiem, w którym znajdą się brzeczka, drożdże i woda. Bardzo ważne jest, by fermentator został zdezynfekowany, ponieważ bakterie zepsułyby całą partię piwa. Do 30-litrowego fermentatora należy wlać 5 litrów wody źródlanej, zawartość garnka z ekstraktem piwnym, zamieszać i dolać wodę, tak by płynu łącznie było nie więcej, niż producent zaleca na dołączonej do ekstraktu instrukcji.

Jak zrobić piwo – krok czwarty: zaszczepienie drożdżami i fermentacja

Płyn w fermentatorze musi mieć 25°C, by dodać do niego drożdże piwowarskie (przeważnie dołączone do puszki z ekstraktem słodowym). Drożdże rozpuszcza się w niewielkiej ilości zaczerpniętej z pojemnika brzeczki i wszystko łączy i miesza. Podczas dodawania drożdży należy wziąć pod uwagę to, że na kubku, w którym drożdże się rozpuszcza, mogą być bakterie – trzeba więc najpierw go zdezynfekować. Następnie pokrywę należy zamknąć i zamontować rurkę fermentacyjną. Fermentacja trwa 7 dni w temperaturze od 16 do 24°C, a najlepiej 18-22°C. Ten etap fermentacji jest zakończony, gdy piwo ma mniej niż 15°Blg – mierzy się to cukromierzem.

Przygotowanie butelek i rozlewanie piwa – jak zrobić piwo: krok piąty

Butelki na piwo powinny być odkażone, np. wyparzone. Do każdej z nich przed wlaniem piwa należy dodać czynnik fermentacyjny niezbędny do drugiego etapu fermentacji – około ½ łyżeczki cukru lub glukozy na półlitrową butelkę. Można też cukier czy glukozę dodać do piwa przelanego do drugiego fermentatora i wszystko dokładnie wymieszać. Piwo w takim wypadku przelewa się bez osadu i po dodaniu czynnika fermentacyjnego dokładnie miesza i dopiero rozlewa do butelek. W każdej butelce powinno zostać około 4 centymetrów wolnej przestrzeni.

Kapslowanie i dojrzewanie – jak zrobić piwo: krok szósty

Po wlaniu piwa do butelki od razu trzeba ją zakapslować. Sprawdzi się zarówno dwuramienna, popularna greta, jak i droższa i trwalsza kapslownica stołowa. Dostępne są też kapslownice, do użycia których niezbędny jest młotek. Piwo nadaje się do picia, gdy dojrzeje, czyli po minimum 3 tygodniach. Przez dwa do trzech dni butelki z piwem powinny stać w temperaturze pokojowej, a potem zostać przeniesione w ciemne i chłodne miejsce (15-18°C). Szczegółowe informacje podaje producent ekstraktu, z którego piwo powstało – czas i warunki dojrzewania i leżakowania są zależne od gatunku piwa.