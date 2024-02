Fani Ekipy zauważyli, że w ostatnim czasie Friz zdecydowanie mniej się udzielał w mediach społecznościowych. Teraz Karol Wiśniewski mógł w końcu zdradzić dlaczego. Powód jest naprawdę zaskakujący, a najpopularniejszy influencer w Polsce nawet nie ukrywa swojej radości:

Jaram się ciężko, bo to naprawdę wielki krok dla nas.

Co aktualnie dzieje się w jego życiu?

W ubiegłym roku Karol Wiśniewski i Weronika Sowa zostali rodzicami. Niedawno Wersow i Friz opowiedzieli o łączeniu pracy z karierą. Jeżeli ktoś myślał, że po narodzinach dziecka, wycofają się z mediów, bardzo się pomylił. Karol Wiśniewski chociaż sam zdecydowanie mniej występuje przed kamerą, prężnie rozwija swój biznes. Właśnie pochwalił się przełomowym momentem dla całej swojej spółki. Okazuje się, że niedługo powstanie ogromna siedziba spółki niedaleko Krakowa:

Budujemy siedzibę EKIPY. Wygraliśmy przetarg na 2,8ha działkę pod Krakowem za 6 mln złotych netto. Powstanie 6 studiów filmowych, ponad 1000 m2 powierzchni biurowej i co najważniejsze, wszystkie nasze spółki będą w jednym miejscu.

Wieściami o wygranym przetargu na budowę siedziby Ekipa Holding S.A. podzielił się również Friz:

Rozwijamy się i jaram się ciężko, bo to naprawdę wielki krok dla nas, także będę Was informował. Udało się, dziś był dzień pełen emocji. Ostatnio trochę mnie tutaj mniej było, właśnie dlatego, że mnóstwo ustaleń, problemów, sprawdzania działki pod różnym kątem i umów itp. w związku z tą działką było i totalnie mnie to wyjęło z życia w ostatnich tygodniach

- napisał na Instastory.