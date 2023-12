Choć Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się ponad półtora roku, układają sobie życie razem z nowymi partnerami, to wciąż mówi się o rozpadzie ich małżeństwa oraz obecnych relacjach. Te wydają się być coraz bardziej napięte. Początkowo wydawało się, że prowadząca „Pytanie na śniadanie” i choreograf nie będą publicznie mówili o tym, co ich podzieliło, tancerz udzielił już kilku wywiadów, w których opowiedział o zdradzie oraz zerwaniu kontaktu. Niedawno Marcin Hakiel przyznał, że po rozwodzie rozważa podjęcie kolejnego kroku, by odciąć się od byłej żony.

Marcin Hakiel o kościelnym rozwodzie: „Dowiadywałem się, jaka to jest procedura”

Obecnie Marcin Hakiel celebruje związek z Dominiką. Nowa relacja choreografa rozwija się bardzo dynamicznie. Para zdążyła zrobić sobie tatuaże z pierwszymi literami swoich imion. Partnerka tancerza poznała już też dzieci ukochanego. Fotoreporterzy mieli również okazję zobaczyć ich razem na kilku imprezach. Co ciekawe, niedawno Marcin Hakiel wspomniał o kolejnym dziecku.

Marcin Hakiel Pawel Wodzynski/East News

Ostatnio były mąż Katarzyny Cichopek udzielił wywiadu na lamach „Rewii”, w którym przyznał, że myślał już o rozwodzie kościelnym. Choreograf nawet zasięgnął rady w tej sprawie i skontaktował się z prawniczką. Dodał, że jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji ze względu na brak czasu.

Dowiadywałem się, jaka to jest procedura, nie będę ukrywał, ale nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Nie mam takiej decyzji podjętej czy tak, czy nie. Prosiłem panią mecenas, żeby mi to przedstawiła i nie jest to jakieś bardzo zawiłe – powiedział Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel VIPHOTO/East News

Gwiazdor jednak nie wyklucza, że podejmie takie kroki. Myślicie, że to ze względu na związek z Dominiką? Być może choreografowi marzy się jeszcze jeden ślub kościelny. Marcin Hakiel jak na razie nie zdradził szczegółów.

Katarzyna Cichopek

Widać, że relacje między tancerzem a byłą żoną nie są zbyt dobre. Ostatnio internauci zastanawiali się, czy partnerka Marcina Hakiela publicznie wbiła szpilę Katarzynie Cichopek. Myślicie, że gwiazdy czeka rozwód kościelny?