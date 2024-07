Piękne ozdoby choinkowe można wykonać samodzielnie przy pomocy szydełka. Delikatną, ażurową śnieżynkę z kordonka można powiesić na choince lub stroiku albo podarować komuś w prezencie.

Jakie szydełko i kordonek wybrać do robienia ozdób choinkowych?

Kup kordonek o grubości 10 w kolorze białym lub écru, może być z dodatkiem srebrnej lub złotej nici. Do robienia delikatnych ozdób z kordonka tej grubości odpowiednie będzie szydełko o rozmiarze 1,25 mm.

Szydełkowa śnieżynka: od czego zacząć?

Zrób pętelkę i 8 oczek łańcuszka. Zamknij je oczkiem ścisłym w kółeczko: połącz pierwsze oczko z ostatnim.

Zrób 2 oczka łańcuszka i narzut, po czym wkłuj się w kółeczko, zrób kolejny słupek (dwa oczka) i połącz go w słupek z oczkami znajdującymi się obok.

Jeśli masz już jedną parę słupków, wykonaj 5 oczek łańcuszka. Potem następną parę i 5 oczek. Takich par słupków powinno być 8. Ósmą parę słupków połącz z pierwszą trochę inaczej niż poprzednie, nie wykonuj 5 oczek, tylko 2, zrób narzut i wkłuj się w połowie pierwszego łuku (w środkowe, 3. oczko łańcuszka) i wykonaj słupek.

Szydełkowa śnieżynka: drugi rząd płatków

Szydełko powinno znajdować się teraz na szczycie ostatniego łuku. Zrób 6 oczek łańcuszka. Następnie wykonaj 3 narzuty, wbij szydełko w pierwsze oczko nowego łańcuszka i przerób potrójny słupek. Zrób 3 narzuty, wbij szydełko w pierwsze oczko sąsiedniego słupka i przerób słupek. Jeszcze raz wykonaj 3 narzuty i wbij się w pierwsze oczko sąsiedniego słupka, przerób nowy słupek. Powtórz to jeszcze raz. Zrób następnie 5 oczek łańcuszka.

Zrób 2 narzuty na szydełko i wkłuj się w pierwsze oczko poprzedniego słupka. Powtórz to samo 4 razy. Po jednej stronie płatka gwiazdki powinno być 5 słupków potrójnych, po drugiej 5 słupków podwójnych.

Zrób 3 narzuty i wbij się szydełkiem w środek drugiego łuku z łańcuszka. Wykonaj 4 słupki potrójne, za każdym razem wbijając szydełko w pierwsze oczko poprzedniego słupka. Wykonaj 5 oczek łańcuszka i, tak jak poprzednio, po drugiej stronie zrób 5 słupków podwójnych.

Powtórz to jeszcze 6 razy. Ostatni słupek podwójny połącz oczkiem ścisłym z pierwszym.

Szydełkowa śnieżynka: ostatnie okrążenie i wykończenie

Krawędź gwiazdki można obrobić innym kolorem kordonka, np. jeśli cała gwiazdka jest biała, jej krawędź może być srebrna lub złota.

Wykonaj jedno oczko łańcuszka, wkłuj się w 2. słupek potrójny i wykonaj półsłupek. Obrabiaj krawędź półsłupkami. Kiedy dojdziesz do łuku, zrób tam 3 półsłupki, potem 5 oczek łańcuszka (które utworzą czubek gwiazdki) i znowu 3 półsłupki. Po drugiej stronie wykańczaj tak samo: zrób 4 półsłupki, wbijając szydełko w 4 kolejne słupki. Ostatni słupek na płatku omiń i przejdź do kolejnego płatka. Tutaj też omiń jeden słupek i wkłuj się w drugi. Powtórz na tym płatku to, co zrobiłeś na poprzednim. W ten sam sposób wykończ całą gwiazdkę dookoła.

Ostatni półsłupek na ostatnim płatku połącz oczkiem półścisłym z drugim słupkiem pierwszego płatka. Oczkami ścisłymi zrób pętelkę-zawieszkę, na której powiesisz gwiazdkę na choince.

Usztywnianie szydełkowej gwiazdki w krochmalu

Gwiazdkę usztywnij w krochmalu. Do przygotowania krochmalu potrzebna jest mąka ziemniaczana. 100 ml wody i pół płaskiej łyżeczki mąki ziemniaczanej rozmieszaj przy pomocy trzepaczki kuchennej. Gotuj przez chwilę tę mieszankę, aż zgęstnieje. Namocz w niej ozdoby choinkowe. Ozdoby rozciągnij na styropianowej podkładce i przypnij ich brzegi szpilkami. Zostaw, żeby wyschły. Tak wykonane śnieżynki możesz wieszać na choince i ozdabiać nimi stroiki świąteczne.