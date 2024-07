Wspólne zabawy na śniegu z dziećmi to doskonała okazja na kreatywne spędzenie czasu całą rodziną. Za pomocą barwników spożywczych maluje się śnieg i tworzy na nim obrazki. Z suszonych owoców, liści lub kamieni zalanych wodą i zamrożonych powstają ozdoby, które można zawiesić, np. na drzewie.

Reklama

Ubierając dziecko zimą, trzeba uważać, by go nie przegrzać. W czasie wspólnej zabawy na dworze, co jakiś czas dobrze jest sprawdzić skórę na karku malucha – powinna być ciepła i sucha.

Ozdoby na Święta dla dzieci – ornamenty z lodu i ptasie karmniki

Do wykonania świątecznych stroików na drzewo potrzeba misek lub pojemników w różnych kształtach i wody. W środek wkłada się wszystko to, co dziecko znajdzie w ogrodzie lub domu, np. listki, patyczki, małe kamienie, sztuczne lub żywe kwiaty, suszone owoce. Ozdoby wkłada się do miski, zalewa wodą (wkładając w środek kawałek złożonego na pół sznurka do przymocowania dekoracji na drzewie). Po kilku godzinach mrożenia razem z dzieckiem można ozdabiać krzewy i drzewa w ogrodzie. Podobnie robi się karmniki dla ptaków, z tą różnicą, że zamiast liści i patyków, do pojemnika wsypuje się ziarna lub świeże owoce. Zamiast wody lepiej użyć stopionego smalcu, który spoi ziarna. Taką bombkę warto włożyć do plastikowej perforowanej siateczki np. po włoszczyźnie.

Kolorowe kręgle z lodu

Lodowe kręgle robi się z balonów. Wystarczy wlać do ich środka wodę z odrobiną barwnika spożywczego i zostawić na całą noc w zamrażalniku (jeśli są małe) lub na dworze, jeśli nie mieszczą się w lodówce. Po zamarznięciu balony przebija się i zdejmuje. Wewnątrz powstają oryginalne ozdoby do ogrodu, z których dzieci mogą stworzyć dowolne kompozycje lub grać nimi w kręgle.

Zobacz także

Zabawy świąteczne dla dzieci – malowanie śniegu

Do zabawy w malowanie śniegu potrzeba jedynie barwnika spożywczego, wody i umytego pojemnika po sprayu, np. po środku do mycia szyb. Im więcej kolorów tym lepiej. Wystarczy pomóc dziecku w rozrobieniu kolorów, a potem pozwolić mu na dowolne spryskiwanie śniegu leżącego na podwórku, na którym powstaną ozdobne obrazki.

Rzucanie śnieżkami do kolorowego celu

Znając już sposób na malowanie śniegu, można dzieciom zorganizować zabawę polegającą na rzucaniu kolorami do celu. Wystarczy namalować np. kolorowy okrąg lub linię i przygotować razem z maluchami śnieżne kule. Każda drużyna może mieć swój własny kolor, będzie wtedy widać komu udało się zdobyć punkt. To dobra zabawa dla całej rodziny.

Domowe dekoracje, czyli jak zrobić sztuczny śnieg w domu

Jeśli dziecko jest chore lub na dworze nie ma wystarczającej ilości śniegu do zabawy, można go zrobić samodzielnie w domu. Sodę oczyszczoną miesza się z pianką do golenia, mniej więcej w proporcji pół na pół. Po wymieszaniu powstaje plastyczna masa, z której można dowolnie formować kształty, np. kule, gwiazdki, choinkę.