Gwiazdę betlejemską możesz zrobić samodzielnie z krepiny. Potrzebujesz do tego odrobiny wolnego czasu i kilka niezbędnych do jej wykonania rzeczy.

Gwiazda betlejemska idealnie nadaje się na świąteczny stół. Wykonanie tej ozdoby świątecznej jest dość czasochłonne. Końcowy efekt jest jednak imponujący, dlatego warto poświęcić wolny czas na zrobienie dekoracji.

Gwiazda betlejemska z krepiny – jak zrobić krok po kroku?

Do wykonania gwiazdy betlejemskiej potrzebujesz:

bordowej/czerwonej i zielonej krepiny,

jasnobeżowej bądź żółtej i zielonej bibuły,

patyka,

kleju w płynie,

drucika bądź zielonej nitki,

nożyczek.

Krok I

Pręciki – z zielonej bibuły wytnij pasek o szerokości mniej więcej 3-4 cm. Następnie skręć pasek bibuły formując z niego cienki pręcik, a przy samym końcu robiąc supełek. Niepotrzebną część odetnij nożyczkami, a pozostaw jedynie pręcik. Tak samo postępuj z bibułą w kolorze żółtym. Następnie złącz pręciki zielone z żółtymi i owiń je drucikiem, tak by przylegały do siebie

Płatki kwiatów – z czerwonej bibuły wytnij około 30-40 płatków kwiatu o wymiarach takich, jakie chcesz uzyskać, np. o 5-6 cm długości i 10 cm szerokości.

Listki – kolejnym krokiem jest wycięcie listków. Najlepiej wytnij je z zielonej bibuły. Listki mogą być różnych rozmiarów.

Odcinanie drucika – przygotuj kilka drucików o długości około 10 cm, nasmaruj je klejem w sztyfcie i owiń je paseczkami z czerwonej bibuły. Następnie, każdy z tych drucików przyklej klejem połowy płatków kwiatu. Tak samo postępuj z listkami, do których również przygotuj druciki owinięte zieloną bibułą.

Krok II

Składanie gwiazdy – wytnij cienki pasek z zielonej bibuły, nasmaruj go klejem i owiń nim dół pręcików. Podczas owijania pręcików dodawaj przygotowane wcześniej płatki kwiatów, aż uzyskasz piękny, duży kielich. Następnie z dłuższego drutu zrób łodygę, przyczep ją do dołu kielicha za pomocą drutu i owiń ją również zieloną bibułą. Do łodygi dołączaj listki, które będziesz okręcać drutem, tak by trzymały się przy niej, a na sam koniec całą łodygę owiń zieloną bibułą.