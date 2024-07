Jak zrobić stroik świąteczny na Boże Narodzenie? Szyszki są idealnym surowcem, który nadaje się do tworzenia stroików, wieńców oraz ozdób choinkowych. To miły akcent na wigilijnym stole, bardzo prosty w wykonaniu i niedrogi.

Stroik na boże narodzenie – jak zrobić stroik świąteczny z szyszek

Aby pozbierać szyszki wcale nie musimy jechać do lasu. Bardzo często w miejskich parkach znajdziemy kilka drzew iglastych. Podczas jesiennych spacerów warto zbierać też jemiołę, gałązki jarzębiny, kasztany i kolorowe liście, które później wykorzystamy do tworzenia niepowtarzalnych ozdób. Wykonanie stroika świątecznego z szyszek wymaga wcześniejszego zaopatrzenia się w kilka niezbędnych akcesoriów.

Potrzebne nam będą: klej w pistolecie (na przezroczyste sztyfty – do kupienia w każdym dużym supermarkecie), kawałek pianki - gąbki zdobniczej (wytniemy z niej koło o średnicy 30-45 cm), wykałaczka, patyczek do szaszłyków lub metalowy szpikulec do robienia dziurek, kokarda, gałązki jarzębiny, jemioły, średniej wielkości świeca, kawałek sztywnego drutu (około 5 cm – będzie potrzebny do zainstalowania świecy w stroiku), zapalniczka, ołówek, nożyk introligatorski lub nożyczki.

Jak zrobić stroik świąteczny – sposób wykonania

Odrysuj na piance koło, np. od małego talerzyka – średnica powinna odpowiadać liczbie szyszek, które masz (będziesz je mocować po zewnętrznej stronie koła z pianki) oraz ich wielkości, ważne by nie było ich za mało.

Przymocuj szyszki za pomocą kleju blisko siebie po obwodzie, tak aby na zewnątrz nie wystawało zbyt dużo gąbki. Podgrzej koniec drucika i wtop go równolegle w podstawę świecy na taką głębokość, by wystająca część potrzebna do zamocowania świecy w gąbce nie była za długa. Po zastygnięciu drucika zainstaluj świecę w środku stroika, wciskając go w piankę. Poprzycinaj gałązki lekko ponad wysokość szyszek i powkładaj je pomiędzy przyklejając klejem.

Resztę gałązek włóż w gąbkę po wewnętrznej stronie okręgu z szyszek wcześniej robiąc w niej dziurki wykałaczką lub szpikulcem. W przerwy pomiędzy szyszkami powkładaj też jemiołę i jarzębinę. Zakryj szczelnie gąbkę dekorując świecę po bokach gałązkami, jarzębiną i jemiołą jednocześnie mając na uwadze, że świeca podczas spalania będzie robiła się coraz mniejsza. Przymocuj kokardę klejem. Świąteczny stroik gotowy.