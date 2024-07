Do zrobienia domowego malibu potrzeba: spirytusu, wody i wiórków kokosowych. Do tych składników po 10 dniach dodaje się mleko kokosowe oraz skondensowane, zarówno słodzone jak i niesłodzone. Całość najlepiej zmiksować blenderem, odcedzając wcześniej wiórki od alkoholu.

Malibu, gotowe do kupienia w sklepie, robi się na bazie karaibskiego rumu. Likier kokosowy najczęściej wykorzystuje się do owocowych drinków, np. z sokiem ananasowym jak Pina Colada, żurawinowym i grapefruitowym. Alkohol można pić sam w małych kieliszkach albo łączyć z mlekiem skondensowanym. To dobry dodatek do deserów: ciast, lodów, tortów lub kremów.

Domowe malibu, krok po kroku

Spirytus z wodą i wiórkami kokosowymi leżakuje około 10 dni. Po upływie tego czasu dodaje się mleko kokosowe i skondensowane. Przed wylaniem go z puszki, najlepiej jest nią wstrząsnąć. Dzięki temu nie zrobią się grudki. Wiórki kokosowe, które odcedza się od alkoholu, gdy wyschną, można wykorzystać później w kuchni, np. do posypania deseru.

Potrzebujesz:

3 litrowego słoika,

gazę (do przecedzania wiórków),

blendera.

Składniki (na około 3 litry likieru):

1 opakowanie wiórków kokosowych (200 gramów),

250 mililitrów spirytusu (1 szklanka),

250 mililitrów wody niegazowanej (1 szklanka),

1 puszka mleka kokosowego (400 mililitrów),

1 puszka mleka skondensowanego słodzonego (530 mililitrów),

(530 mililitrów), 1 małe opakowanie mleka skondensowanego niesłodzonego (200 mililitrów),

1 opakowanie cukru waniliowego (16 gramów).

Czas przygotowania: 10 dni

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Słoik dokładnie umyj i osusz.

Dodaj wiórki kokosowe i cukier waniliowy.

Dolej spirytus i wodę niegazowaną.

Zamieszaj całość i odstaw na 10 dni (pamiętając, by codziennie potrząsnąć słoikiem).

Przecedź wiórki przez gazę (możesz je wykorzystać, np. do deserów).

(możesz je wykorzystać, np. do deserów). Alkohol zmiksuj z puszką mleka skondensowanego słodzonego, niesłodzonego i kokosowego.

Przelej płyn do butelek.

Gotowe!

