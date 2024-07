Sznycel wiedeński, Wiener Schnitzel, to austriacka potrawa narodowa. Tradycyjnym dodatkiem do niej jest sałatka ziemniaczana. Sznycel, czyli kawałek cielęciny, panieruje się w bułce tartej, mące oraz jajku. Kotlet smażony jest na maśle i polewany sokiem z cytryny.

Reklama

Oryginalny sznycel wiedeński przygotowuje się z młodej cielęciny. Podrabiany, ze względu na cenę samego mięsa, można przygotować z wieprzowiny. Kotlet schabowy w Austrii nosi nazwę Schnitzel Wiener Art. W Polsce można podawać go z sadzonym jajkiem. W Argentynie, do której po II Wojnie Światowej wyemigrowało dużo Austriaków i Niemców, serwowana jest podobna potrawa do sznycli o nazwie - Milanesa. Zjada się ją z frytkami lub ubitymi ziemniakami.

Sznycel wiedeński – pomysł na klasyczny, austriacki obiad

Sznycel wiedeński tradycyjnie można serwować zarówno z pieczonymi ziemniakami, sałatką ziemniaczaną z pietruszką, jak i zieloną sałatą. Usmażone kotlety polewa się po wierzchu odrobiną soku z cytryny.

Zobacz także

Potrzebujesz:

patelni,

trzech małych misek,

ręcznika papierowego.

Składniki (na 4 porcje):

4 łyżki mąki,

4 kotlety cielęce (ok. 150-170 g każdy),

2 jajka,

120 g bułki tartej,

sól (do smaku),

pieprz (do smaku),

olej lub klarowane masło (do smażenia)

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Kawałki kotletów cielęcych dobrze wytłucz (na ok. 4 mm) i z obu stron lekko posól i dopraw pieprzem.

Przygotuj trzy miski.

Do pierwszej dodaj mąki, do drugiej bułki tartej, a do trzeciej jajek.

Jajka rozbij i ubij.

Kotlety mocz kolejno w mące , jajku i bułce tartej.

, jajku i bułce tartej. Na patelni rozgrzej tłuszcz.

Smaż kotlety przez ok. 5 minut z każdej stron.

Sznycle odsącz na papierowych ręcznikach. Gotowe.

Jak przygotować sałatkę ziemniaczaną do sznycli wiedeńskich?

Przygotowując sałatkę do sznycli wiedeńskich, warto pamiętać o tym, żeby ziemniaki gotować w całości, w skórkach i kroić je póki są gorące.

Potrzebujesz:

garnka.

Składniki (na 4 porcje):

1 kg ziemniaków,

2 cebule,

bulion mięsny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżki octu,

sól (do smaku),

pieprz (do smaku),

pietruszka (do posypania).

Czas przygotowania: 35 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dokładnie umyj.

Gotuj je w mundurkach przez ok. 20 minut.

przez ok. 20 minut. Następnie pozostaw ziemniaki w wodzie na kwadrans.

Przygotuj marynatę z bulionu, drobno posiekanej cebuli, octu, oliwy, soli pieprzu i pietruszki.

marynatę z bulionu, drobno posiekanej cebuli, octu, oliwy, soli pieprzu i pietruszki. Ziemniaki obierz i pokrój w krążki.

Dodaj je do marynaty i lekko wymieszaj. Gotowe.

Smacznego!