Michał Barczak to aktor, którego nazwisko nie było wcześniej szeroko znane w polskim show-biznesie. Zyskał rozpoznawalność dopiero dzięki udziałowi w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jego doświadczenie obejmuje m.in. występy w teatrze, w tym na deskach Teatru 6. piętro. To właśnie tam miał poznać Annę Cieślak, aktorkę i żonę Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu.

Udział Michała Barczaka w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził spore zainteresowanie, głównie ze względu na jego relacje z Anną Cieślak. Według spekulacji to właśnie ta znajomość miała mu pomóc w dostaniu się do popularnego show Polsatu.

Podobno żona Miszczaka to dobra znajoma Barczaka

Anna Cieślak i Michał Barczak mieli okazję współpracować w Teatrze 6. piętro, co stało się głównym argumentem dla osób sugerujących, że ich relacja mogła wpłynąć na casting do programu.

Aktor nie pozostawił tych spekulacji bez odpowiedzi. W rozmowie z mediami podkreślił, że jego znajomość z Anną Cieślak jest powierzchowna i nie miała żadnego wpływu na jego udział w "Taniec z Gwiazdami".

To zaskakujące. W jaki sposób miałoby to wpływać na moje oceny? Dobrze? Jeżeli miałbym coś powiedzieć, to wydaje mi się, że zatańczyłem na tyle dobrze, że nie muszę być oceniany przez pryzmat tego, że znam kogoś przelotnie. Pracujemy w jednej instytucji. W najlepszym razie jesteśmy kolegami z pracami, widzimy się czasem na korytarzu

- powiedział Michał Barczak podczas rozmowy z Jastrząb Post.