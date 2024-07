Limoncello to słodki alkohol, który powstaje ze skórek cytrynowych. Pija się go do kawy, używa jako składnika drinków lub deserów. Limoncello można w prosty sposób przygotować w domu.

Likier limoncello nosi tę nazwę na południu Włoch. Na północy, gdzie także jest produkowany, nazywa się go limoncino.

Co to jest limoncello

Limoncello to likier produkowany we Włoszech. Przyrządza się go ze skórki cytrynowej moczonej w spirytusie. Do tego dodaje się syrop powstały po rozpuszczeniu dużej ilości cukru w wodzie. Limoncello ma od 38 do 42% alkoholu. Słodki, intensywnie cytrynowy likier bywa składnikiem koktajli alkoholowych, używa się go także do deserów, np. jako polewę do lodów. Jako składnik drinków limoncello bywa mieszane z czystą wódką lub koniakiem, a także sokiem cytrynowym, syropem waniliowym. Do drinków z limoncello dodaje się listki mięty i bazylii.

Przepis na limoncello

Limoncello można zrobić w domu z cytryn, wysokoprocentowego alkoholu i cukru.

Składniki (na 1 litr):

5 cytryn,

litr alkoholu (spirytusu) ok. 90-procentowego,

200 g cukru,

litr wody mineralnej.

Czas przygotowania: 10 dni

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cytryny ze skórki tak, żeby na skórce została biała błonka.

Włóż skórkę z cytryny do dużego, szklanego słoika, zalej alkoholem i zamknij.

Zostaw słój w chłodnym miejscu na tydzień. Codziennie delikatnie poruszaj słojem.

Po tygodniu przygotuj syrop: dodaj cukier do wody i podgrzej tak, aby cukier się rozpuścił. Ostudź syrop.

Przecedź alkohol ze skórkami cytryny przez gazę lub sito. Wyrzuć skórki.

Zmieszaj alkohol z syropem.

Zlej alkohol do butelek.

Zostaw limoncello na 3 dni. Po tym czasie nadaje się ono do picia.

Smacznego!