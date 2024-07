Ciasto z zielonej herbaty doskonale smakuje w postaci biszkoptowego tortu. Przekłada się go kremowo-czekoladową masą z malinami. Do wypieków najczęściej wykorzystuje się japońską zieloną herbatę – matcha w postaci proszku.

Ciasto z zielonej herbaty można przygotować na różne sposoby, na przykład na bazie biszkoptu lub sernika. Zielona herbata jest oryginalnym i bardzo zdrowym dodatkiem. W swoim składzie zawiera liczne substancje antyoksydacyjne. Przez to przypisuje się jej działanie zapobiegające rozwojowi nowotworów.

Właściwości zielonej herbaty

Zielona herbata jest cennym źródłem zdrowych substancji. Wśród nich wyróżnia się substancje antyoksydacyjne, takie jaki polifenole roślinne oraz witaminy A, C i E. Ponadto ten rodzaj herbaty zawiera liczne składniki mineralne, między innymi wapń, cynk, potas i mangan. Zielona herbata wykazuje działanie przeciwnowotworowe, zwłaszcza chroniące przez rakiem skóry. Ponadto uważa się, że napój ten zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

Jaką zieloną herbatę dodać do ciasta?

Najczęściej wykorzystywaną herbatą zieloną jako dodatek do potraw i deserów jest herbata matcha. Jest to sproszkowana zielona herbata wywodząca się z Japonii, którą uznaje się za najzdrowszy rodzaj tego typu napoju. Działa odprężająco, dodaje energii i chroni przed rakiem i chorobami serca. Jest dostępna w postaci intensywnie zielonego proszku, który wykorzystuje się do zaparzania herbaty lub jako dodatek do jogurtów, koktajli oraz ciast.

Przepis na ciasto biszkoptowe z zieloną herbatą matcha

Ilość porcji: około 15 kawałków tortu przy użyciu tortownicy o średnicy 20-22 cm

Składniki na biszkopt:

¾ szklanki mąki pszennej,

¼ szklanki mąki ziemniaczanej,

¾ szklanki cukru do wypieków,

5 jaj,

1,5 łyżki zielonej herbaty matcha.

Składniki na krem:

600 mililitrów śmietanki kremówki 36%,

450 gramów białej czekolady,

250 gramów malin,

1 łyżka zielonej herbaty matcha,

poncz (wódka wymieszana z zieloną herbatą).

Czas przygotowania: około 40 minut + czas pieczenia biszkoptu + czas chłodzenia masy z białej czekolady

Stopień trudności: średni

Przygotowanie ciasta biszkoptowego:

Mąkę pszenną i ziemniaczaną przesiej do miski.

Białka ubij na sztywną pianę, a pod koniec ubijania dodaj powoli, porcjami cukier. Następnie dodawaj kolejno żółtka jaj, a na końcu przesianą zieloną herbatę – cały czas kontynuuj ubijanie.

Do ciasta dodaj mąki. Całość delikatnie wymieszaj za pomocą szpatułki.

Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż przygotowane ciasto do formy.

Piecz w temperaturze 160-170 stopni Celsjusza przez około 40 minut. Ostudzony biszkopt przekrój na 3 płaty.

Przygotowanie kremu:

Śmietankę przelej do niewielkiego garnka i podgrzewaj ją do wrzenia. Zestaw z palnika.

Do śmietanki dodaj posiekaną białą czekoladę. Całość odstaw na około 2 minuty. Następnie wymieszaj zawartość garnka, aż do rozpuszczenia czekolady. Ostudzoną masę wstaw do lodówki na co najmniej 12 godzin.

Schłodzoną masę ubijaj, aż do otrzymania kremu o gęstej konsystencji.

Sposób przygotowania ciasta:

Pierwszy biszkopt nasącz ponczem, a następnie posmaruj warstwą czekoladowo-śmietankowego kremu. W kremie zanurz maliny. Przykryj następnym biszkoptowym płatem, ponownie nasącz, posmaruj kremem i powtykaj w niego owoce.

Całość przykryj ostatnim biszkoptem, który również musisz „naponczować”. Wierzch ciasta i boki posmaruj pozostałym kremem. Schłodź w lodówce, najlepiej przez kilka godzin. Przed podaniem posyp ciasto zieloną herbatą.

Smacznego!