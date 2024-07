Tarta na słodko jest delikatnym ciastem przygotowanym z różnymi masami. Propozycją smacznego i oryginalnego deseru jest tarta dyniowa ze skórką pomarańczową. Przygotowuje się ją na spodzie z kruchych ciasteczek.

Reklama

Tarty na słodko to wyśmienite desery przygotowane na kruchym cieście. Do przygotowania kruchego spodu wykorzystuje się: mąkę, jajko, masło, cukier oraz proszek do pieczenia. smacznym nadzieniem do tarty jest masa makowa, budyniowa lub sernikowa. Tartę można również wykonać na spodzie z maślanych ciasteczek. Ciasto dekoruje się świeżymi owocami, bitą śmietaną, lukrem lub czekoladową polewą.

Przepis na tartę makową

Stopień trudności: łatwe

Zobacz także

Składniki na ciasto:

150 gramów mąki,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

4 łyżki cukru,

1 jajo,

80 gramów masła.

Nadzienie tarty:

200 gramów mielonego twarogu,

600 gramów gotowej masy makowej,

1 cukier wanilinowy,

1 opakowanie budyniu śmietankowego,

1 czekolada gorzka,

2 jaja,

50 gramów orzechów włoskich,

pół łyżeczki tartej skórki z pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Do misy miksera wsyp mąkę, cukier, proszek do pieczenia oraz masło (pokrojone w kostkę). Całość miksuj do momentu powstania kruszonki. Dodaj jajko, które ma zlepić składniki w kulę.

Formę na tartę wysmaruj tłuszczem. Wyłóż do niej przygotowane kruche ciasto. Spód podziurkuj widelcem. Wstaw ciasto do lodówki. Nastaw piekarnik na temperaturę 180 stopni.

Gotową masę makową wyłóż do miski. Dodaj do niej twaróg, cukier wanilinowy, budyń w proszku oraz posiekaną czekoladę, orzechy włoskie i pomarańczową tartą skórkę. Składniki ze sobą połącz za pomocą miksera, dodaj jajka i kontynuuj jeszcze przez chwilę mieszanie.

Przygotowaną masę makową wyłóż na schłodzony spód. Ciasto włóż do nagrzanego piekarnika. Tarte piecz przez 45 minut.

Tarta makowa doskonale smakuje polana lukrem i udekorowana wiśniami w syropie.

Przepis na tartę dyniową z nadzieniem z sera ricotta

Stopień trudności: łatwe

Składniki na ciasto:

300 gramów maślanych ciasteczek (okrągłe z dziurką w środku),

1 łyżeczka cynamonu,

1 łyżeczka gałki muszkatołowej,

3 łyżki masła.

Składniki na masę z sera ricotta:

500 gramów serca ricotta,

230 gramów puree z pieczonej dyni,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2/3 szklanki cukru,

starta skórka z pomarańczy,

4 jaja.

Sposób przygotowania:

Ciasteczka maślane rozkrusz malakserem na proszek. Dodaj do nich roztopione masło. Całość miksuj do uzyskania gładkiej masy.

Formę na tartę wyłóż przygotowaną masą z ciasteczek, a następnie wstaw do lodówki.

W misie miksera umieść ser ricotta, skórkę pomarańczową i mąkę ziemniaczaną. Składniki miksuj na niewielkich obrotach. Dodaj jaja i wymieszaj.

Masę serową połącz z puree z dyni.

Spód ciasteczek oprósz cynamonem i gałką muszkatołową. Na ciasto wyłóż masę i wstaw je do nagrzanego (180 stopni) piekarnika.

Ciasto piecz około 40 minut.

Tartę podawaj udekorowaną bitą śmietaną lub delikatnymi bezami.

Smacznego!