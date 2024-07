Desery na szybko co prawda przygotowuje się momentalnie, jednak często muszą się jeszcze chłodzić przynajmniej pół godziny, a czasem nawet kilka godzin. Cytrynowy krem będzie gotowy w ciągu 40 minut, ale już sernik bez pieczenia potrzebuje więcej czasu na całkowite zastygnięcie.

Przed użyciem surowych jajek do przygotowania deseru należy je dokładnie umyć i sparzyć.

Sałatka w galaretce – szybki deser owocowy

Desery owocowe można przygotowywać nie tylko z sezonowych owoców, ale także z owoców tropikalnych lub tych z zalewy. Do ich wykonania można użyć dwóch galaretek o tym samym smaku lub dwóch różnych – to dodatkowo wzbogaci smak. Owoce powinny zapełniać salaterkę najwyżej do połowy. W przeciwnym wypadku sałatka może stać się zbyt zbita. Deser z owocami jest nie tylko szybki i pyszny, ale także bardzo zdrowy!

Składniki:

2 galaretki owocowe,

owoce wedle uznania – winogrona, mandarynki, jabłka, pomarańcze, arbuz itd.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Przygotuj dwie galaretki według przepisu na opakowaniu i odstaw do ostygnięcia.

Większe owoce pokrój na drobniejsze kawałki.

Mieszankę owocową wrzuć do salaterki.

Zalej zimną galaretką.

Zostaw do zastygnięcia.

Cytrynowy krem

Cytrynowy krem powstaje bardzo szybko i doskonale orzeźwia. Do jego dekoracji można użyć listków świeżej mięty albo biszkoptów. Na wierzchu można także pokruszyć herbatniki lub ułożyć świeże, kwaskowate owoce, np. porzeczki.

Składniki:

1 banan,

15 dag serka homogenizowanego,

100 ml mleka,

2 żółtka,

1 łyżeczka żelatyny,

3 łyżki cukru pudru.

Czas przygotowania: 15 minut (plus 30 minut na schłodzenie w lodówce)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Rozpuść żelatynę w zimnej wodzie.

Podgrzej mleko i dodaj do niego żelatynę, dokładnie wymieszaj i zostaw do ostudzenia.

Cytrynę umyj, wyparz i następnie zetrzyj z niej skórkę.

Wyciśnij sok z cytryny.

Banana obierz i pokrój na plasterki.

Zmiksuj żółtka z cukrem na gładką masę.

Wymieszaj z serkiem homogenizowanym, sokiem z cytryny i skórką cytrynową.

Dodaj rozpuszczoną w mleku żelatynę i dokładnie wymieszaj.

Przelej do połowy pucharków masę.

Ułóż na niej plasterki banana i ponownie zalej masą.

Wstaw do lodówki na 30 minut.

Sernik bez pieczenia

Sernik bez pieczenia przygotowuje się bardzo szybko, jednak potrzebuje on przynajmniej trzech godzin na całkowite zastygnięcie. Warto jednak poczekać, ponieważ jest lekki, bardzo kremowy i ma owocowy posmak. Można do niego wykorzystać bardziej słodkie galaretki, np. truskawkową lub brzoskwiniową, ale lepiej komponować się będą lekko kwaskowate smaki, np. galaretki wiśniowej lub cytrynowej. Galaretka też lekko zabarwi ser.

Składniki:

20 dag margaryny,

40 dag herbatników,

330 ml słodkiej śmietany-kremówki,

50 dag serka mascarpone,

0,5 szklanki cukru,

1 galaretka owocowa.

Czas przygotowania: 20 minut (plus 3 godziny na zastygnięcie ciasta)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrusz dokładnie herbatniki.

Rozpuść margarynę i wymieszaj z pokruszonymi herbatnikami, aż utworzą masę ciastkową.

Tortownicę wyłóż folią, a następnie masą z herbatników.

Przygotuj galaretkę według instrukcji na opakowaniu, odstaw do schłodzenia, ale jeszcze nie zastygnięcia.

Śmietanę-kremówkę przelej do wysokiego naczynia i ubij na sztywną pianę – zajmie to około 3 minut.

Dodaj serka mascarpone i cały czas ubijaj deser.

Dodaj do piany płynną galaretkę.

Masę wyłóż na herbatniki, wyrównaj i wstaw do lodówki.

Deser potrzebuje około 3 godzin, by zastygnąć.

Smacznego!