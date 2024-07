Aby zostać inspektorem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), należy albo mieć wyższe wykształcenie i przynajmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, albo średnie wykształcenie i przynajmniej 4 lata doświadczenia zawodowego lub tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Wraz ze stażem pracy i zdobywaniem wykształcenia, rosną uprawnienia specjalisty ds. BHP.

Kto może zostać inspektorem ds. BHP?

Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba, która ma:

wyższe wykształcenie i przynajmniej 2 lata stażu pracy,

tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub

wykształcenie średnie i przynajmniej 4-letni staż zawodowy.

Wraz z długością stażu pracy można nabyć tytuł starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Może nim zostać osoba posiadająca:

wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 3-letni staż zawodowy lub

wykształcenie średnie i 6 lat stażu w zawodzie.

Zdobycie wyższego wykształcenia na kierunku „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub na studiach podyplomowych z zakresu BHP pozwala na uzyskanie tytułu specjalisty ds. BHP. Tytuł ten przysługuje także osobom, które zdobyły wyższe wykształcenie na innych kierunkach i mają co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika BHP i co najmniej 5-letni staż w pracy związanej bezpieczeństwem i higieną pracy.

Najwyższym stopniem zawodowym w dziedzinie BHP jest główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Może go uzyskać osoba, która ma wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w tej dziedzinie oraz przynajmniej 2 lata stażu pracy w służbie bhp albo wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku związanym z BHP.

Jaka szkoła przygotowuje do pracy w zawodzie inspektora BHP?

Tytuł technika BHP można uzyskać po ukończeniu szkoły policealnej, taki kurs trwa zazwyczaj 3 semestry. W wielu szkołach policealnych nauka na tym kierunku jest bezpłatna. Niektóre szkoły wyższe mają w ofercie studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo i higienę pracy można także studiować w ramach trzyletnich studiów inżynierskich na wybranych uczelniach.

Ile zarabia inspektor ds. BHP?

Według raportu wynagrodzeń opracowanego przez firmę Sedlak&Sedlak przeciętne wynagrodzenie specjalisty ds. BHP wynosi ok. 4000 zł brutto. Wynagrodzenie zależy od kwalifikacji zawodowych oraz wielkości firmy zatrudniającej specjalistę ds. BHP.

