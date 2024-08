Aleksandra Mirosław nie tylko pobiła rekord świata we wspinaczce na czas, ale sięgnęła też po złoty medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. 30-letnia sportsmenka zwycięstwo świętowała razem z mężem, który jest również jej trenerem. A jaka nagroda czeka na złotą medalistkę w Polsce? Okazuje się, że będzie to wyjątkowy prezent.

Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich

Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu budzą mnóstwo emocji, a Polacy sięgają po medale i robią to w wyjątkowym stylu. Tak właśnie zrobiła Aleksandra Mirosław, która zarówno pobiła rekord świata we wspinaczce na czas, jak i zdobyła złoty medal. Sportsmenka pochodzi z rodziny, gdzie aktywność była codziennością: jej ojciec trenował sztuki walki, a matka siatkówkę. Sama Mirosław zaczynała od pływania, ale to wspinaczka okazała się jej prawdziwą miłością. Dziś Aleksandra Mirosław jest rekordzistką świata i nie ma sobie równych w tym, co robi.

Po powrocie do Polski olimpijscy medaliści mogą liczyć na nagrody, ale nie tylko finansowe. Jak informował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, sportowcy, którzy przywiozą ze sobą medale otrzymają... mieszkania. Złoci medaliści mają dostać mieszkania dwupokojowe, a jednopokojowe w sportach, gdzie zespoły składają się z dwóch do siedmiu osób.

Mam zaszczyt ogłosić, że nagrodą główną dla polskich mistrzów olimpijskich w sportach indywidualnych i nie tylko z Paryża w 2024 r., ale także z Mediolanu w 2026 r. będą mieszkania od naszego nowego sponsora firmy PROFBUD zapowiedział Radosław Piesiewicz podczas Gali Mistrzów Sportu w styczniu 2024 roku.

Według PKOl za złoty medal należy się również nagroda finansowa, która jest uzależniona od wyniku, jaki został osiągnięty na olimpiadzie. Za złoty medal to 250 tysięcy złotych, za srebro 200 tysięcy, a z kolei brązowy krążek to kwota 150 tysięcy złotych.

Internauci są pod wrażeniem osiągnięcia Aleksandry Mirosław i szczerze gratulują polskiej złotej medalistce:

