Kamil L., szerzej znany jako Budda, zasłynął na YouTube dzięki treściom motoryzacyjnym, jednak pod koniec 2024 roku jego nazwisko zaczęło pojawiać się w zupełnie innym kontekście. Po zatrzymaniu przez CBŚP youtuber usłyszał poważne zarzuty, w tym dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po kilkunastu tygodniach aresztu, niespodziewanie wyszedł na wolność tuż przed świętami, co wywołało lawinę spekulacji. Teraz Budda postanowił zabrać głos - w swoim najnowszym utworze rapuje o zatrzymaniu, zajętym majątku i medialnym szumie wokół swojej osoby.

Budda, popularny youtuber i influencer, po raz kolejny zaskoczył swoich fanów. Tym razem opublikował utwór, w którym rapuje o swoim zatrzymaniu i zarzutach, jakie usłyszał. Tekst nawiązuje do policyjnej akcji, która miała miejsce o wczesnych godzinach porannych:

Szósta rano, to nie budzik, tylko wjeżdżają z kopa na lokal. Dwadzieścia metrów, dwudziestu chłopa. Dopiero co świętowałem ćwierć wieku. Pięć sekund i nagle leże skuty bezdechu. Ale trochę to jak wolny żart.

- nawija youtuber.