Blanka Lipińska i Paweł Baryła udzielili wywiadu Żurnaliście, gdzie poruszyli temat różnicy w zarobkach w związku. Para nie ukrywa, że to Lipińska jest tą, która zarabia krocie.

Zakochani niejednokrotnie musieli mierzyć się także z hejtem, w którym argument w kwestii tego, kto z nich zarabia więcej, był powodem ataków w ich stronę.

A dla odmiany paradoks i idiotyzm tej sytuacji polega na tym, jak to jest w drugą stronę, czyli jak mężczyzna jest bogaty i zabiera kobietę na wakacje, to a) nikt się nie zastanawia, b) ona się nie zastanawia

Blanka Lipińska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorek, i jej partner Paweł Baryła otwarcie mówią o nierównościach finansowych w ich związku. Paweł przyznał, że nie stać go na wiele luksusów, które są codziennością Blanki. Czy różnice w zarobkach wpływają na ich relację?

Ciężko jest. Jeżeli całe życie jesteś facetem, który więcej zarabia od swojej partnerki, to bardzo ciężko odwrócić te karty i stanąć z drugiej strony

"Zwłaszcza w takim społeczeństwie, w którym żyjemy" - wtrąciła Blanka Lipińska. Partner Blanki Lipińskiej nie ukrywa, że te różnice wiele razy były i są dla niego trudne:

I miałem z tym problem. Mnie nie stać na takie wakacje, na które Blankę stać. I stajesz w tej relacji i jest ci ciężko. Wyobraź sobie, że jedziesz gdzieś i normalnie nie pozwoliłbyś sobie na te wakacje, bo cię zwyczajnie nie stać. I dwadzieścia razy się zastanawiasz, czy to jest spoko.

Blanka Lipińska jednak stara się normalizować różnice w zarobkach w związku i wytyka społeczeństwu hipokryzję, ponieważ kiedy to kobieta zarabia o wiele mniej od mężczyzny, wielu ludzi nie widzi w tym problemu:

"Faceci mają inny mental" - zauważył Paweł Baryła, jednak Blanka się z tym nie zgodziła: